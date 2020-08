Una settimana in più di riposo dopo gli impegni europei che le hanno portate a chiudere ad agosto inoltrato la scorsa stagione: Inter e Atalanta hanno avanzato una richiesta formale alla Lega Calcio per poter rimandare la prima giornata di campionato , prevista per il 19 settembre , così da poter avere lo stesso livello di preparazione delle avversarie.

La Lega, che dovrebbe prendere una decisione definitiva nell'assemblea di lunedì 31 agosto, parrebbe disposta ad accettare senza però far slittare in blocco la partenza del campionato. Verrebbero rimandate soltanto le partite di Inter e Atalanta, che debutterebbero in occasione della seconda giornata (26 settembre) e recupererebbero il turno saltato in un match infrasettimanale (30 settembre) tra la seconda e la terza tornata, prima della pausa per le nazionali. In sostanza, si tratterebbe già di un mini tour de force iniziale, con tre partite in nove giorni.