Una partita che sancisce la “supremazia” cittadina e che quest’anno vale ancora di più! Se per i milanesi, il derby della Madonnina è “la partita”, il pollo arrosto della storica rosticceria Giannasi è “il pollo” per definizione. Così, per prepararsi ed entrare nel perfetto clima derby, cosa c’è di meglio di portare in tavola una delle specialità più amate e conosciute della città, dedicata alla propria squadra del cuore?