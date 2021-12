Salernitana nei giorni scorsi, e che ha precluso alla squadra di partire per La quarantena imposta ai tesserati dellanei giorni scorsi, e che ha precluso alla squadra di partire per Udine e disputare l'ultima gara del 2021 , non è bastata a prevenire nuove positività.

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli effettuati in data odierna, un altro componente del gruppo squadra, già in quarantena, è risultato positivo al Covid-19"

Questo il testo della nota ufficiale con cui la società granata ha ufficializzato la presenza di un altro componente del gruppo squadra risultato positivo al Covid.

Cessione Salernitana: due le soluzioni al momento

Se la squadra annaspa, tra classifica, Covid e partite saltate, la Salernitana intesa come società non vive certo giornate facili. Mancano solo otto giorni per poter cedere il club, spuntano nuove iniziative e nuove cordate. Secondo Calcio e Finanza, la più accreditata sarebbe quella di una cordata di imprenditori locali – da Francesco Agnello a un altro grosso imprenditore impegnato nel settore delle acque minerali –, che dovrebbero presentare un’eventuale proposta entro domani e un bonifico entro il 27 dicembre. La cifra – secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport – si aggirerebbe intorno ai 15-20 milioni di euro.

L’alternativa è che l’amministratore unico Marchetti si riservi di certificare la continuità aziendale entro il 31 dicembre. Nel frattempo, il notaio ha confermato di essere pronto a formulare un’offerta in caso di mancanza di altre proposte d’acquisto. L’obiettivo è evitare l’esclusione della Salernitana dal campionato.

Resta sempre sul tavolo, invece, la proposta da 40 milioni di euro presentata da Console&Partners per conto di un fondo lussemburghese e Francesco Di Silvio.

