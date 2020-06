Il Barcellona ha ufficializzato la cessione del centrocampista Arthur ai bianconeri per 72 milioni più 10 di bonus. 72 è la cifra che verrà messa a bilancio, perché nella stessa operazione la Juventus cederà Pjanic ai catalani (60 milioni + 5 di bonus). Contratto di 5 anni per Arthur che guadagnerà 5 milioni a salire (fino a 7 milioni che sarà l'ingaggio dell'ultima stagione).

Dopo le visite mediche sostenute nella giornata di domenica, è arrivata anche l'ufficialità del passaggio di Arthur alla Juventus. A comunicarlo è stato lo stesso Barcellona attraversa una nota ufficiale, spiegando le cifre dell'accordo: 72 milioni per il cartellino del classe '96 più 10 milioni di bonus in base al rendimento del giocatore brasiliano. Arthur firma fino al 2025 con un ingaggio da 5 milioni a salire, il che vuol dire che alla quinta stagione guadagnerà circa 7 milioni per l'intera annata.

I 72 milioni verranno messi dal Barcellona a bilancio per la cessione di Arthur, anche se la Juventus girerà come contropartita tecnica Miralem Pjanic che, anch'esso, ha sostenuto le visite mediche al J-Medical nella giornata di domenica sotto osservazione dello staff medico del Barça. Come operazione a bilancio, la cessione di Pjanic vale 60 milioni, più 5 milioni di bonus. L'operazione, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori, genera un effetto economico positivo per la Juventus di circa 41,8 milioni.

Considerando i 72+10, Arthur diventa il 4° acquisto più caro della storia della Juventus.

La top 5 degli acquisti più cari della Juventus

Giocatore Dal / Anno Prezzo* 1. Cristiano RONALDO Real Madrid (2018) 117 milioni 2. Gonzalo HIGUAIN Napoli (2016) 90 milioni 3. Matthijs DE LIGT Ajax (2019) 85,5 milioni 4. Melo ARTHUR Barcellona (2020) 72 milioni** 5. Gianluigi BUFFON Parma (2001) 52,88 milioni

*dati Transfermarkt

**più 10 di bonus variabili

Il Barcellona ha anche specificato che Arthur resterà in rosa fino alla fine di tutte le competizioni della stagione 2019-20, includendo quindi anche la Champions League (il Barça dovrà giocare il ritorno degli ottavi di finale contro il Napoli). Nelle ultime ore, infatti, sembrava che il brasiliano fosse disposto a rimanere in Catalunya solo fino al termine del campionato, per concentrarsi già sul suo futuro in bianconero... A confermare la sua permanenza fino ad agosto, è stato lo stesso Quique Setién in conferenza pre Atlético Madrid (partita per la quale lo stesso Arthur è stato convocato), comunicando che Arthur sarà a disposizione per tutta la stagione, Champions compresa.

