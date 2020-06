I quotidiani sportivi italiani parlano di trattative in chiusura per Juventus, Roma e Inter. Per tutte le squadre di Serie A, il tempo scarseggia: si dovranno trovare accordi con società e giocatori entro fine giugno.

Arthur cambia idea sulla Juve: ora si può concludere lo scambio

Giorni decisivi per l’affare Arthur-Pjanic: Juve e Barcellona dovranno trovare un accordo entro e non oltre il 30 giugno, ultimo giorno per mettere le operazioni a bilancio per il 2019/2020. Secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa avrebbe fatto un passo avanti: dopo il secco no di Arthur ad un trasferimento in bianconero, è proprio il centrocampista brasiliano ad aver cambiato idea. Un avvicinamento che lo porterebbe ad accettare un contratto di 5 milioni più bonus all’anno. La Rosea riporta che la Juventus ha ritirato il cartellino di De Sciglio dall’operazione.

La nostra opinione: Lo scambio Arthur-Pjanic è stata una delle poche suggestioni di mercato che ha occupato le pagine dei giornali nel periodo di lockdown, ed ora sembra essersi trasformata in una trattativa concreta. Pjanic non sembra potersi inserire nel progetto tattico di Maurizio Sarri e ha già un’età avanzata. Si tratta di un affare vantaggioso per i bianconeri: è una scommessa certo, ma Arthur ha dimostrato di poter giocare ai livelli massimi espressi in Catalogna, è più giovane del bosniaco e la formula dello scambio alla pari diventa tassativa in un periodo di difficoltà economica determinato dal Coronavirus.

La Roma riparte dai veterani: c'è la firma di Pedro

Sempre la Gazzetta dello Sport riporta la firma di Pedro con la Roma. Il 33enne ex-Barcellona continuerà a giocare col Chelsea fino al 31 luglio, dopodiché comincerà la preparazione con i giallorossi in vista della prossima stagione. Intanto, la dirigenza capitolina ha confermato altri due veterani per la rosa che verrà: Mkhitaryan (31 anni) e Smalling (30).

La nostra opinione Pedro è un acquisto funzionale al progetto giallorosso: duttile e capace di svariare su tutta la trequarti di campo, si integrerà benissimo nel quadro dipinto da Fonseca. Rimane ancora da capire se il suo sarà un ruolo da protagonista, considerando la sua età avanzata, ma quando un giocatore dal pedigree internazionale come il suo si presenta gratis alle porte di Trigoria, nessuna squadra ci pensa due volte nel proporgli un contratto.

Inter, che fare con i prestiti di Sanchez e Moses?

Il Corriere dello Sport si concentra sulle incertezze che avvolgono la situazione prestiti dell’Inter. Il protocollo d’intesa ufficializzato dalla Figc ha permesso di far scalare la data di scadenza dei prestiti dei giocatori di ben due mesi, in modo da renderli disponibili nelle rispettive squadre fino alla fine della stagione “riprogrammata”, che si estende fino al 31 agosto. Tuttavia questo accordo riguarda solo i prestiti tra club italiani, e i contratti di giocatori come Sanchez e Moses scadranno normalmente il 30 giugno. I due giocatori hanno intenzione di rimanere a Milano anche per le stagioni a venire, ma trovare un accordo con United e Chelsea sarà difficile: il salario di Sanchez (che in Inghilterra ammonta a 15 milioni) è insostenibile per i nerazzurri; la dirigenza Suning, secondo il CdS, non sembra nemmeno convinta ad investire 12 milioni per accaparrarsi Moses, che al momento figura come riserva di Candreva.

La nostra opinione: l’Inter dovrà sbrogliare il nodo prestiti il più presto possibile per permettere a Conte di lavorare con ordine e chiarezza: dopo aver concluso la pratica Icardi, i nerazzurri si ritroveranno comunque con un ammontare imponente di esuberi in entrata. Difficile dunque pensare di fare spazio anche per i prestiti in uscita: né Sanchez né Moses hanno ancora dimostrato un potenziale da titolari, e il loro collocamento in squadra è avvolto nel mistero. Non dovessero avere nemmeno la possibilità di mettersi in mostra nella conclusione di campionato, l’Inter potrebbe dichiararli degli esperimenti falliti in partenza e andare avanti per la propria strada senza rimpianti.

