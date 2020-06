Facciamo i conti: Arthur-Pjanic, uno scambio di plusvalenze che conviene a tutti

Juventus e Barcellona hanno trovato l'intesa per l'affare, il bosniaco e il brasiliano hanno accettato le condizioni. Una trattativa che alla fine soddisfa tutte le parti in causa

L'affare andrà in porto e accontenterà tutti. Con il via libera di Arthur, Barcellona e Juventus si preparano ad ultimare uno degli scambi più importanti degli ultimi anni. Il brasiliano vestirà il bianconero, mentre in blaugrana finirà Pjanic, ormai ai titoli di coda della sua avventura a Torino. La valutazione del centrocampista bosniaco è di 60 milioni di euro più bonus, quella dell'ex centrocampista del Gremio è di 70 milioni più 5 di bonus. La differenza è di quindi 10 milioni più 5 di bonus che i bianconeri dovranno versare nelle casse catalane. Ad Arthur andranno 5 milioni a stagione più bonus, Pjanic riceverà uno stipendio vicino ai 10 milioni a stagione e quindi di due milioni e mezzo superiore a quello attuale.

Arthur Melo (Barcelona) Credit Foto Getty Images

Plusvalenza assicurata per i due club

Uno scambio di giocatori di livello che rende felici sia Barcellona che Juventus, entrambe a caccia di plusvalenze per chiudere al meglio i rispettivi bilanci al 30 giugno. Un'operazione che ha poco a che fare con il fair play finanziario, visto che in deroga Covid consentirà di presentare più avanti la documentazione completa, ma che serve a ridurre le perdite in questa stagione particolare. Miralem Pjanic é stato pagato 35 milioni di euro nell'estate 2016 dalla Juve e attualmente aveva un valore a bilancio abbastanza basso e vicino ai 13 milioni. La sua partenza garantirà una plusvalenza tra i 45 e i 50 milioni di euro, molto simile a quella che il Barcellona otterrá dalla vendita di Arthur, pagato nel 2018 30 milioni di euro piú nove di bonus. Un colpo doppio.

ARTHUR PJANIC Soldi spesi all'acquisto 39 milioni € (2018) 35 (2016) Prezzo di vendita 70 milioni € 60 milioni € Stipendio attuale 2,2 milioni € 7,5 milioni € Stipendio futuro 5 milioni € 10 milioni € Plusvalenza 40/45 milioni € 45/50 milioni €

Arthur e Miralem Pjanic, scambio tra Juventus e Barcellona Credit Foto Getty Images

Tecnicmente e tatticamente diversi

Finanziariamente la positiva conclusione della transazione avrà benefici per i conti di piemontesi e catalani, mentre tecnicamente e tatticamente sarà curioso osservare l'evoluzione dei due giocatori. Arthur é un classe 1996, con poca esperienza internazionale, che sa giocare sia play che mezz'ala. Un buon centrocampista con ottimo potenziale, abile nel gioco palla a terra e capace di inserirsi. Pjanic, invece, a 30 anni approderà in un club inquadrato nel suo 4-3-3 e verrá utilizzato come mezz'ala, ruolo che ha ricoperto piú alla Roma che alla Juventus. I due hanno caratteristiche diverse e non sono equiparabili al momento, ma potrebbero far molto comodo ai nuovi allenatori.

Pjanic-Arthur: il confronto statistico nel 2019-2020

PJANIC ARTHUR ETA' 30 23 PRESENZE (tutte le competizioni) 35 27 GOL 3 4 ASSIST TOTALI 4 4 % PASSAGGI 89,6% 91,2% DRIBBLING A PARTITA 0,4 1,6 PASSAGGI CHIAVE A PARTITA 1,1 0,6 TIRI A PARTITA 0,9 0,4 INTERCETTI A PARTITA 1,5 0,3

La Juve alleggerirà ulteriormente il monte ingaggi

Pjanic non sará sicuramente l'unico giocatore a salutare Torino quest'estate. Paratici e Nedved lavoreranno molto in uscita e proveranno ad abbassare ulteriormente il monte ingaggi. Khedira, Rabiot, Higuain: sono diversi i giocatori con la valigia pronta. Per mantenere un'altra stagione Cristiano Ronaldo e tentare di irrobustire ulteriormente il centrocampo, infatti, saranno necessari altri sforzi e altri sacrifici. L'estate é lunga ed é già iniziata con un colpo ad effetto.

