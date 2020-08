Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Secondo il quotidiano spagnolo "El Pais", Arturo Vidal starebbe valutando un eventuale ritorno alla Juventus. L'ipotesi verrebbe presa in considerazione deal centrocampista cileno, stuzzicato dalla nomina da allenatore di Andrea Pirlo, nel caso in cui non riuscisse a vincere questa Champions League col Barcellona, con cui ha ancora un anno di contratto. Vidal, lo ricordiamo, era stato a lungo accostato all'Inter di Antonio Conte.

