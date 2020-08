Aaron Hickey, terzino sinistro scozzese classe 2002 ambito dal Milan, Heart of Midlothian 2019-2020 (Getty Images)

Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Il Bologna sarebbe a un passo dall'ufficializzare il giovane terzino sinistro Aaron Hickey. Titolare nell'Heart of Midlothian nonostante la giovane età (è un classe 2002), il giocatore era stato inseguito dal Milan a gennaio. I rossoblù, per 2 milioni di euro, lo strapperanno alla concorrenza di Aston Villa, Sheffield United, Lazio e Bayern Monaco. In rossoblù prenderà il posto di Ladislav Krejci, tornato allo Sparta Praga.

Serie A Le 5 trattative che vi siete persi oggi (04/08) DA 2 ORE

Play Icon WATCH Balotelli in Transilvania, Lazio-David Silva: la giornata di calciomercato in 1 minuto 00:01:02

Serie A Calciomrcato: Bologna, Krejci torna ufficialmente allo Sparta Praga DA 10 ORE