La testata spagnola AS ha contattato l'entourage del fuoriclasse portoghese in merito alle voci secondo cui l'agente Jorge Mendes sarebbe intento a proporlo ad altri top club europei tra cui PSG e Barcellona: "Tutte falsità, sta bene a Torino, così come la famiglia".

L'entourage di Cristiano Ronaldo taccia come "assolute falsità" le voci circolate in queste ultime ore sul suo prossimo futuro lontano alla Juventus. In particolare i rumors che davano l'agente Jorge Mendes proporre il fuoriclasse portoghese a tutte le big d'Europa, tra cui PSG e Barcellona. A sentenziare, in questo caso, la testata spagnola "AS", secondo cui "Cristiano Ronaldo vuole continuare a provare a vincere la Champions League con la maglia della Juventus e che tutta la sua famiglia sarebbe particolarmente contenta in Piemonte".

