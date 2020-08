Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Una trattativa in piedi ormai da giorni è prossima alla conclusione: Maxi Lopez sta per lasciare il Crotone, appena tornato in Serie A, per andare a giocare in C con la maglia della Sambenedettese, allenata dall'ex juventino Paolo Montero. Un rinforzo di lusso per i marchigiani.

