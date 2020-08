Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Secondo 'Sky', il neopromosso Crotone è in vantaggio sulle concorrenti per assicurarsi il gioiello Sebastiano Esposito in prestito dall'Inter. Sull'attaccante classe 2002 ci sono anche Sampdoria e Parma.

