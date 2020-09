"Dalla prossima volta, venderò tutti davanti ad offerte importanti. Quando mi avevano offerto 110 milioni di sterline, sono stato scorretto verso la società e i tifosi a non cedere Koulibaly . Quando ci saranno offerte importanti cederemo tutti. Viviamo in un mondo che è in disfacimento totale: io e i tifosi dobbiamo vivere alla giornata perché è quello che ci richiedono. L'unica cosa che possiamo fare è compiere del nostro meglio e cercando di vincere le nostre guerre"

"Ci stiamo lavorando e stiamo vedendo il da fare. Ma il mercato in uscita ètutto una risata, parli con veri e propri ricattatori. A volte do spazio per capire fino a che punto hanno la sfrontatezza di arrivare. Osimhen? Ha vissuto nel Medioevo in Nigeria ma ha imparato cosa sia la dignità"