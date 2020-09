Con il reintegro di Messi in squadra , in casa Juventus si sono subito preoccupati che il grande amico della Pulce Luis Suarez rimanesse anche lui in blaugrana. Sulla Gazzetta dello Sport però si parla di Koeman e della sua esplicita richiesta di portare al Barcellona Memphis Depay, fortissimo attaccante del Lione che ha eliminato proprio la Juve agli ottavi di Champions. L'arrivo dell'olandese libererebbe il Pistolero, che potrebbe quindi arrivare a Torino.

Su Tuttosport si parla di Pogba. Il francese è prigioniero del Manchester United, bloccato da un contratto faraonico da oltre 13,5 milioni di euro e dal prezzo del cartellino di 120/130 milioni. Il Polpo sperava e sognava di lasciare l'Inghilterra dopo questa stagione, ma pandemia, lockdown e crisi economica gli sono andati contro. Il sogno di Paul è quello di tornare alla Juventus, che nei mesi passati si era anche mossa per sondare il terreno. Poi però l'emergenza sanitaria ha rallentato tutto. Anche altre squadre, come il Real Madrid, avevano naturalmente mostrato interesse, ma ad oggi non c'è nulla di concreto e Pogba quindi riniziera la stagione con il Manchester. Tramite il suo agente Mino Raiola però ha già rifiutato il rinnovo di contratto con lo United, che scadrà nel 2022.

Chiudiamo sempre con la Gazzetta che parla di Christian Eriksen. Dal giorno del suo arrivo all'Inter il danese non ha fatto male, ma non ha comunque convinto del tutto. La tecnica sopraffina del centrocampista fa a pugni un po' con i meccanismi di Conte, fatti di aggressività, pressing e ripartenza a mille all'ora. Antonio ha anche provato a cambiare modulo più volte per dare maggiore spazio all'ex Tottenham, ma i lampi non sono stati tanti. All'Inter comunque sono vogliosi di ripartire con lui e il danese non ha manifestato la voglia di laciare il club nerazzurro. Ma c'è un ma: è sicuramente un giocatore con cui fare cassa. Contando che è stato pagato "solo" 20 milioni di euro, verrà sacrificato in caso di grosse offerte, magari per fare spazio a Kanté che invece interpreta perfettamente i canoni del centrocampista contiano?