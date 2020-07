Mentre Antonio Conte spinge per avere l'attaccante bosniaco, i giallorossi potrebbero virare sul Matador. Il nodo ingaggio sembra insuperabile, ma se i gialorossi dovessere davvero cambiare proprietà lo scenario potrebbe cambiare.

In questa torrida e insolita estate di calcio giocato, il mercato è pronto a riprendersi prepotentemente la scena. E a distanza di pochi mesi dall'ultima sessione invernale, i protagonisti di quella che promette di essere la prossima telenovela sono ancora loro: Edinson Cavani ed Edin Dzeko. Partiamo innanzitutto dalla cronaca, ovvero dal comunicato ufficiale con il quale il Benfica ha bollato come "totalmente false" le voci riguardanti un interessamento nei confronti del Matador. Una mossa, quella del club portoghese, che tiene viva l'ipotesi di un futuro italiano per il 33enne attaccante uruguaiano, senza dubbio uno dei giocatori svincolati più appetibili.

La Roma e il nodo ingaggio

In piena bagarre campionato, all'inizio di luglio, un'indiscrezione di mercato era passata sotto traccia. Secondo quanto riportato da El Pais (poi ripreso dalla Gazzetta dello Sport), un gruppo interessato all'acquisto della Roma avrebbe contattato l'agente del Matador per presentargli un'offerta formale e convincerlo a trasferirsi in giallorosso. Un'operazione non semplice, sia chiaro. O meglio, ancora molto lontana dal diventare una trattativa concreta, soprattutto ora che il tanto chiacchierato cambio di proprietà non sembra più dietro l'angolo. Dal punto di vista economico l'affare si scontra con un ostacolo apparentemente insuperabile, ovvero l'ingaggio da 12 milioni di euro a stagione di Cavani. Tecnicamente parlando, invece, l'uruguaiano ex Napoli e Palermo sarebbe l'innesto ideale nello scacchiere di Paulo Fonseca. Potrebbe essere infatti il degno erede di Edin Dzeko. Ma qui si apre un altro discorso.

I numeri di Cavani col PSG

Stagione Presenze Gol + assist 2013-14 43 25 + 6 2014-15 53 31 + 2 2015-16 52 25 + 6 2016-17 50 49 + 6 2017-18 48 40 + 11 2018-19 33 23 + 9 2019-20 22 7 + 3 Totale 301 200 + 43

(Dati Transfermarkt)

Il pressing di Conte per Dzeko

L'intreccio di mercato tra Roma e Inter si spiega con l'ostinazione di Antonio Conte, che anche a distanza di 12 mesi dalla doccia fredda dell'estate 2019 non molla la pista Dzeko: il tecnico salentino è calcisticamente innamorato del centravanti bosniaco, lo considera l'elemento perfetto per completare il reparto offensivo sia come alternativa che come spalla di Lukaku. Oltre a essere un implacabile esecutore all'interno dell'area di rigore, l'ex Wolfsburg e City sta gradualmente arretrando il proprio baricentro e si sta rivelando molto utile anche come regista offensivo. Nell'Inter contiana, Dzeko non diventerebbe un semplice finalizzatore ma una pedina preziosa in grado di sacrificarsi per la squadra e aiutarla anche in fase di non possesso. Il bosniaco ha un contratto con i giallorossi fino al 2022 e giusto un anno fa è stato insignito della fascia di capitano: è evidente che, prima di privarsi di un giocatore del genere, diventi fondamentale individuare un'alternativa all'altezza. Ed Edinson Cavani, al netto di tutte le difficoltà del caso, ha tutti i requisiti per esserlo.

I numeri di Dzeko con la Roma

Stagione Presenze Gol + assist 2015-16 39 10 + 4 2016-17 51 39 + 15 2017-18 49 24 + 7 2018-19 40 14 + 10 2019-20 * 42 19 + 14 Totale 221 106 + 50

* statistica aggiornata al 30 luglio 2020 (Dati Transfermarkt)

