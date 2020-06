Edicola: Barcellona, dubbi su Lautaro, il club punta sul ritorno di Neymar. Juve su Emerson Palmieri

La stampa catalana è sempre più pessimista riguardo all'arrivo di Lautaro Martinez e rilancia la possibilità che il Barcellona possa puntare ad affondare il colpo per Neymar. La Roma punta Vertonghen per sostituire Smalling mentre la Juve torna prepotente su Emerson Palmieri e torna a sperare nel buon esito dello scambio Pjanic-Arthur.

Barça, in salita la strada per Lautaro: Bartomeu pensa al ritorno di Neymar

Se fino a poche settimane fa regnava l’ottimismo riguardo al buon esito della trattativa per Lautaro Martinez, ora da Barcellona dirigenti e addetti ai lavori tirano il freno a mano. Sport dedica la sua apertura proprio su LM e Neymar, spiegando che vista la difficoltà di arrivare al Toro, sempre una fetta più ampia di dirigenti all’interno del club starebbe pensando di mollare questa pista e puntare sul ritorno di Neymar, che farebbe carte false per tornare in azulgrana. Staremo a vedere ma Sport non ha dubbi, il Barça ha spazio solo per un grande colpo.

La nostra opinione: Il 15 luglio, giorno in cui scade la possibilità per qualunque club di prendere Lautaro Martinez dall’Inter versando i 111 milioni di euro della clausola, si fa via, via sempre più vicino e l’impressione è che le chance che il Toro resti a Milano prolungando il proprio contratto con la squadra nerazzurra sono sempre più alte. Causa crisi e tempi ristretti, ci attende una sessione di mercato, assai anomala e nessun club si può permettere di spendere simili cifre per un giocatore. Il Barça sperava di trovare una o due contrapartite tecniche per sbloccare l’affare ma l’Inter ha sempre fatto muro, o la clausola o nulla da fare. Per questo l’ottimismo iniziale dell’ambiente blaugrana e della stampa catalana si sta affiovolendo e puntualmente l’idea Neymar è tornata in auge, come ogni estate. Sarà la volta buona? Noi restiamo diffidenti, difficile portare via il bizzoso brasiliano da Parigi...

Juventus, Emerson Palmieri a tutti i costi. Pjanic-Arthur, lo scambio torna in auge?

Il Tutto Sport dedica il taglio basso in prima alla fascia sinistra e al pressing di Paratici per Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano è considerato il profilo ideale per la fascia sinistra, dove i bianconeri hanno il solo Alex Sandro, e hanno bisogno di affiancargli un’alternativa di pari livello. Il ragazzo è ai margini del progetto tecnico di Lampard e i bianconeri contano di convincere il Chelsea a cederlo per una cifra di 25 milioni. Sul fronte Pjanic invece sia dalla Catalogna che da Torino, c’è moderato ottimismo affinché lo scambio Pjanic-Arthur possa andare a buon fine. Decisivi i prossimi 9 giorni.

La nostra opinione: Mancini è stato chiaro poche settimane fa, Emerson Palmieri se vuole giocare l’Europeo deve tornare in Italia e trovarsi una squadra nella quale può avere maggiore spazio e giocare con più continuità. La Juventus l’ha capito e punta a convincere il Chelsea ad abbassare le pretese, facendo leva anche sulle motivazioni del giocatore che sarebbe ben felice di giocare con la maglia bianconera e giocarsi una maglia da titolare con Alex Sandro. Non ci sorprende, infine, che - nonostante le resistenze di Arthur Melo delle scorse settimane - lo scambio Pjanic-Arthur sia tornato in auge. Il brasiliano sta inanellando panchine su panchine in questa ripartenza di Liga ed è ai margini delle rotazioni di Setien. Lo scambio permetterebbe a entrambi i club di realizzare un’imponente plusvalenza e risolverebbe due equivoci, consegnando ai bianconeri una mezzala giovane duttile e potenzialmente molto adatta al calcio di Sarri. Staremo a vedere ma tutti hanno interesse affinchè questo affare decolli...

Roma, Smalling verso l’addio c’è Vertonghen per la difesa

In attesa di capire chi sarà il nuovo direttore sportivo della Roma, i giallorossi lavorano sul mercato in uscita e in entrata. Per il Corriere dello Sport e Tutto Sport sono molto basse le possibilità che la Roma possa riscattare Smalling. Lo United chiede 25 milioni di euro per il difensore inglese, una cifra giudicata eccessiva dai giallorossi che vorrebbero rimpiazzarlo con Vertonghen, un parametro zero che piace anche all’Inter e ad altri club europei. I giallorossi possono garantire al belga una maglia da titolare ma resta da definire durata e ingaggio (la Roma è disposta ad offrire 3 milioni più 1 di bonus), l’entourage del giocatore però ne esige 5 netti.

La nostra opinione: Il mercato della Roma sarà molto complicato. I giallorossi hanno la priorità di trattenere Pellegrini e Zaniolo e soprattutto devono rispettare i vincoli e le ristrettezze economiche per frenare le perdite in attesa di capire se davvero Pallotta cederà la società oppure no. Per questo la squadra capitolina sta concentrandosi sugli affari a parametro zero. In dirittura d’arrivo Pedro, Vertonghen può essere un buon colpo a patto che non pretenda la luna a livello di ingaggio. Potrebbe però essere il profilo giusto per sostituire Smalling.

