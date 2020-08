Secondo La Nazione, patron Rocco Commisso vorrebbe riportare in Italia l'attaccante polacco Krzysztof Piatek, finito a gennaio all'Hertha Berlino dopo le esperienza con Genoa e Milan. Il club tedesco lo valuta 20 milioni; il direttore sportivo viola Daniele Pradè sta lavorando alla trattativa, con la formula del prestito oneroso con diritto o addirittura obbligo di riscatto.

Alla corte di mister Giuseppe Iachini, però, potrebbe ritrovare la propria dimensione e rigenerarsi, anche a fronte di aspettative che - certamente - non sono più altissime come qualche mese fa. Il direttore sportivo viola Daniele Pradè sta lavorando alla trattativa, con la formula del prestito oneroso con diritto o addirittura obbligo di riscatto, conscio del fatto che l'Hertha Berlino non considera il giocatore incedibile.

