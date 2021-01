Patrick Cutrone in uscita dalla Fiorentina. Tante squadre avrebbero manifestato l'interesse per l'attaccante scuola Milan: in Serie A, Sampdoria e Parma, anche se la trattativa coi ducali avrebbe subito un brusco rallentamento con la situazione in bilico riguardante il tecnico Fabio Liverani. A piombare con decisione, nelle ultime ore di mercato, i francesi dell'Olympique Marsiglia, quinto in Ligue 1 (ma con due gare da recuperare). Lo riporta Sky Sport.