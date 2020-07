Secondo l'Equipe, il Lille ha avuto l'ok finanziario da parte della DNCG e potrà quindi partecipare al campionato 2020-21. Per assicurarsi questo pass, il club francese ha 'promesso' la cessione di Osimhen e Gabriel per un valore totale di 105 milioni. Sarà il Napoli ad acquistare entrambi i giocatori?

Si avvicina sempre di più l'Osimhen day per il Napoli, dopo che lo stesso giocatore ha sostenuto le visite mediche lo scorso sabato mattina a Villa Stuart a Roma. Il classe '98 è pronto ad approdare in Italia e serve solo l'ok per quanto riguarda la valutazione del giocatore. Il nigeriano firmerà un contratto da cinque anni a 5 milioni netti a stagione, ma quanto costerà?

Secondo l'Equipe, il Lille incasserà dalla cessione di Osimhen 81 milioni di euro, altri media italiani, invece, avevano sostenuto che il giocatore costerà 50 milioni più di 10 di bonus. La valutazione è una discriminante assai importante in questo caso perché il Lille ha appena ottenuto l'ok dalla DNCG per partecipare al prossimo campionato di Ligue 1 a fronte dell'assicurazione di due cessioni per un valore complessivo di 105 milioni. Osimhen e Gabriel, appunto. Gabriel - centrale difensivo brasiliano - anch'esso inseguito dal Napoli durante questa estate. Anche lui entrerà nel pacchetto per la cifra complessiva di 105 milioni? Non resta che aspettare, con le trattative che potrebbe concludersi già martedì 21.

Il Lille stava per cedere anche un altro giocatore ad una squadra italiana. Parliamo dell'ex Chelsea Loïc Rémy che aveva trovato un accordo con il Benevento di Pippo Inzaghi. L'attaccante, con un passato nella Nazionale francese, non ha però passato le visite mediche.

