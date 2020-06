Niente riscatto per Schick e la Roma dovrà trovare una nuova sistemazione per l'attaccante ceco. E dire che al Lipsia aveva vissuto anche una buona stagione, ma il club tedesco ha detto no ai 29 milioni richiesti per il classe '96.

Mancano tre giornate alla conclusione del campionato tedesco e in Bundesliga sono già partite le manovre per la prossima stagione. Il Lipsia ha comunicato alla Roma l'intenzione di non riscattare il cartellino di Patrik Schick (che scadeva il 15 giugno), che era arrivato in Sassonia con la formula del prestito oneroso (3,5) più diritto di riscatto fissato a 29 milioni. Nonostante la bella stagione vissuta tra campionato e Champions, però, il Lipsia non vuole pagare quella cifra per portarsi a casa l'attaccante ceco.

Schick ha risposto di voler rimanere a Lipsia, trovandosi bene in città, ma è da escludere che la Roma effettui un altro prestito senza imporre - questa volta - l'obbligo di riscatto. E, soprattutto, il club giallorosso vuole mantenere la cifra dei 30 milioni (il valore del giocatore non è sceso, anzi).

La stagione di Schick

Competizione Gol/Presenze Minuti disputati BUNDESLIGA 10 (20) 1166 minuti DFB POKAL 0 (1) 90 minuti CHAMPIONS LEAGUE 0 (3) 187 minuti Totale 10 (24) 1443 minuti

Ecco che si aprono le porte della Premier League: il Tottenham è interessato, volendosi rinnovare nel reparto avanzato; c'è anche l'Everton di Ancelotti che pensa di dire addio a Moise Kean a fine stagione. Il compito di 'piazzare' il giocatore è affidato a Baldini, ex dirigente proprio del Tottenham, e conoscitore del mercato inglese. Tocca a lui, anche perché Petrachi sta vivendo un momento di difficoltà all'interno della società e si pensa - nelle prossime ore - ad un'incredibile separazione.

