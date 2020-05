Le dichiarazioni di Piero Ausilio sulla clausola di Lautaro Martinez sono considerate dal Mundo Deportivo una semplice tattica per alzare la tensione, ma il Barcellona resta in posizione di forza. Friedkin torna alla carica per l'acquisto della Roma, mentre la Juve vuole accontentare Sarri con un doppio colpo dal Chelsea: Jorginho ed Emerson Palmieri.

In Spagna sicuri: Lautaro sarà del Barcellona a fine luglio, ecco il piano

Le dichiarazioni di Piero Ausilio sulla clausola di Lautaro Martinez sono considerate dal Mundo Deportivo una semplice tattica per alzare la tensione, ma il Barcellona resta in posizione di forza. Lo scenario prevede che si faccia scadere la data del 15 luglio - quella prevista per esercitare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro - per poi chiudere.

La nostra opinione: secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona ha l'accordo con il calciatore per le prossime cinque stagioni e l'Inter non può che aggrapparsi alla clausola, ma la soluzione è solo una questione di tempo. Dopo il 15 luglio Lautaro non avrà più una clausola e avrà un prezzo di mercato. Con 70 milioni e un giocatore del Barça come parziale contropartita l'affare potrà andare in porto. Dettagli non da poco per capire se i nerazzurri potranno in qualche modo consolarsi dopo l'eventuale partenza di un crack di livello mondiale.

Roma, Friedkin torna alla carica

Dan Friedkin non ha assolutamente mollato la Roma, ma anzi ha già rilanciato per averla offrendo a Pallotta 550 milioni di euro, una cifra al ribasso rispetto a quella pre-Covid, ma comunque piuttosto importante. Ma dal bostoniano per ora non è arrivato il tanto atteso sì. Lo riportano la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport che parla, invece, di 575 milioni.

La nostra opinione: che siano 550 o 575 (135 in meno rispetto a quelli offerti prima che scoppiasse la pandemia) poco cambia. La trattativa tra il magnate texano e Pallotta non è affatto tramontata, ma servirà altro tempo per farla tornare nel vivo. Bisognerà aspettare il mese di luglio per arrivare a una svolta. Magari agevolata anche dalla qualificazione alla Champions, che la Roma insegue con più motivazioni che mai e che darebbe una bella sistemata ai conti in affanno del club.

Juve: c'è Emerson insieme a Jorginho

Secondo Tuttosport, la Juventus è determinata ad accontentare Sarri e prova a regalare Jorginho al suo tecnico. L'obiettivo è, però, portare a Torino un altro nazionale azzurro: Emerson Palmieri.

La nostra opinione: a tenere banco in casa bianconera resta sempre Arthur, dal quale il capo dell'area sportiva, Fabio Paratici, ha incassato il primo no di una - possibile - lunga trattativa. Jorginho viene valutato ben 40 milioni di euro: la cifra per la Juve è giusta, rientra anche nei parametri ma tutto ruota attorno al mercato in uscita. Bernardeschi, Douglas Costa e Alex Sandro sono i nomi in partenza, con loro anche Rabiot che non ha brillato nella sua esperienza bianconera.

