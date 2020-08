Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato di Messi e anche dell'affare Lautaro Martinez, confermando che al momento la trattativa con l'Inter è ferma.

All'indomani di Atalanta-Inter, c'è spazio anche per il mercato. Josep Maria Bartomeu concede un'intervista al quotidiano catalano Sport per parlare del presente ma soprattutto del futuro del Barcellona. In particolare in ottica mercato. Il presidente del club blaugrana ha parlato di Messi e anche dell’affare Lautaro Martinez, confermando che al momento la trattativa con l’Inter è assolutamente ferma.

Il Barça ha parlato con l’Inter di Lautaro per diverse settimane, ma i colloqui sono stati interrotti di comune accordo con l’Inter. La situazione non invita a grandi investimenti. Un giocatore del livello di Lautaro non bisogna mai scartarlo, ma la situazione economica del calcio in Europa non permette di portare avanti investimenti come questo. E’ possibile fare degli scambi, ma per i calciatori che hanno un valore di mercato così alto è difficile in questo momento. Poi ci sono ancora le coppe e i club sono concentrati su questo. Al momento è tutto fermo

Messi? Il contratto scade nel 2021, ma lui l’ha detto molte volte: vuole terminare la sua carriera al Barcellona. Ha ancora 3-4 anni di calcio, ma non ho dubbi sul fatto che vuole terminare la sua carriera sportiva al Barcellona

Insomma, ascoltando le parole pronunciate dal presidente Josep Maria Bartomeu, i due argentini non saranno protagonisti sul mercato nella prossima finestra. Il numero 10 sembra, infatti, intenzionato a chiudere la carriera in maglia blaugrana, mentre l’investimento per il Toro appare fin troppo proibitivo, almeno quest'estate.

