Secondo Tuttosport l'attaccante della Fiorentina continua a essere uno degli obiettivi più importanti del prossimo mercato nerazzurro. Al punto che, per convincere Rocco Commisso a privarsi del suo gioiello, Marotta potrebbe inserire nell'operazione il cartellino di Radja Nainggolan. Conte vede Chiesa un rinforzo ideale per il suo 3-5-2: ha ragione? Cerchiamo una risposta attraverso i numeri.

Antonio Conte non ha dubbi: l'Inter del futuro avrà bisogno di Federico Chiesa. Il tecnico salentino ha individuato nel 22enne attaccante esterno della Fiorentina uno dei principali obiettivi del prossimo mercato: è convinto che, per caratteristiche, possa essere l'innesto giusto in una rosa che ha dimostrato di avere bisogno di ulteriore qualità per lottare ad altissimi livelli. Le indiscrezioni di mercato sull'asse Inter-Chiesa non si contano. L'ultima in ordine cronologico è lanciata da Tuttosport secondo cui i nerazzurri, per convincere il presidente viola Rocco Commisso e battere la concorrenza della Juventus, sarebbero pronti a inserire nell'operazione anche il cartellino di Radja Nainggolan, oltre a versare 30-40 milioni cash nelle casse dei toscani.

Chiesa: i pro dell'affare

Quando parliamo di Federico Chiesa parliamo di uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Non è un caso che a 22 anni il figlio d'arte (suo papà Enrico è stato un bomber di Parma, Sampdoria e Fiorentina) sia finito nel mirino di tutte le big di Serie A. In primis l'Inter, per un motivo di natura prettamente tattica: Conte vede in Chiesa un uomo in grado di ricoprire più di un ruolo nel suo 3-5-2. Esterno d'attacco a tutta fascia innanzitutto (principalmente a destra, ma anche sul versante opposto), ma non solo: Chiesa potrebbe tornare utile anche come seconda punta in caso di necessità dettata da infortuni o squalifiche, o contro certi tipi di avversari. Del resto il 3-5-2 è un modulo che Chiesa conosce molto bene. In questa stagione, ad esempio, lo ha sperimentato con Vincenzo Montella nella prima parte di stagione e soprattutto da gennaio in poi con Beppe Iachini. Anche se, per caratteristiche, lo schema di gioco che più gli si addice sembra il 4-3-3.

I giocatori italiani più quotati

Posizione Giocatore Valore di mercato 1. Marco Verratti (PSG) 60 milioni di euro 2. Jorginho (Chelsea) 52 milioni di euro 3. Gianluigi Donnarumma (Milan) 49,5 milioni di euro 4. Lorenzo Insigne (Napoli) 48 milioni di euro 4. Federico Chiesa (Fiorentina) 48 milioni di euro 6. Nicolò Zaniolo (Roma) 45 milioni di euro

* fonte Transfermarkt

Un investimento eccessivo?

I dubbi sull'effettiva utilità di Chiesa al progetto tattico di Conte nascono non solo in considerazione del modulo, ma anche in ragione del costo dell'investimento. A prescindere dall'eventuale inserimento di contropartite tecniche, si tratta di un'operazione che supera i 50 milioni. Forse un po' troppi, almeno stando ai numeri che hanno segnato la carriera del giocatore finora. In 3 stagioni e mezza, Chiesa ha segnato 21 gol in Serie A, non propriamente un ricco bottino per un giocatore che agisce spesso negli ultimi 16 metri: ha solo 22 anni, è vero, ma la sensazione è che non sia un goleador.

Federico Chiesa

I numeri di Chiesa in Serie A

Stagione Presenze Gol + assist 2016-17 27 3 + 3 2017-18 36 6 + 7 2018-19 37 6 + 3 2019-20 23 6 + 5

Il fattore San Siro

Da ultimo occorre è lecito porsi una domanda anche sulle doti caratteriali del giocatore. Federico Chiesa è pronto a spiccare il salto nel grande calcio? È pronto a lasciare una piazza come Firenze (calda, certo, ma che tutto sommato ti dà modo di crescere con relativa calma) e ad approdare in una delle città calcisticamente più complicate come Milano in uno stadio che fa tremare le gambe come San Siro? Qui ci sentiamo di rispondere in modo affermativo: Chiesa, che vanta già 17 presenze con la maglia della Nazionale, ha le spalle larghe per misurarsi in un club dalle grandi ambizioni come l'Inter dove avrebbe un ruolo da protagonista e non da comprimario. E dove Conte lo difenderebbe senza se e senza ma.

