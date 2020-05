Il direttore sportivo nerazzurro rompe il silenzio delle utlime settimane per parlare della trattativa più chiacchierata: Lautaro al Barcellona. Confermato l'interesse dei blaugrana per l'argentino, l'Inter non vuole cedere il Toro, a patto che qualcuno paghi per intero i 111 milioni di euro di clausola attiva dal primo al 15 luglio.

Lautaro Martinez al Barcellona? Per molti l'affare è già fatto, o almeno è quello che pensano - e scrivono - in Catalogna da almeno un mese. Qualcosa, non è un segreto, bolle in pentola, ma è ancora presto per parlare di affare chiuso. Ci ha pensato infatti Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, a fare chiarezza parlando in esclusiva ai colleghi di Sky Sport.

Lautaro? Non lo vendiamo. Solo una strada può portarlo lontano dall’Inter: pagare la clausola rescissoria. Questa clausola è impegnativa, ha delle scadenze anche economiche ben precise. Contiamo su Lautaro per il futuro. Barça? Ci hanno contattati, abbiamo un ottimo rapporto ma gli abbiamo detto che non è in vendita. Se il Barça vuole Martinez, deve pagare la clausola e basta: mi sembra di esser stato chiaro

La clausola: 111 milioni dall'1 al 15 luglio

Complicata e limitata. La clausola che lega El Toro argentino all'Inter ha alcuni vincoli. Il primo: ha un costo fisso, 111 milioni di euro. Secondo: è una clausola che non prevede rateizzazioni o inserimenti di altre contropartite. Tradotto, solo cash in una sola e unica soluzione. Terzo: è valida dal primo al 15 luglio. Insomma, due settimane per chiudere la trattativa senza includere contropartite tecniche: anche un club ricco come il Barcellona, vista la crisi mondiale causa Covid-19, probabilmente non avrà a disposizione una simile cifra da investire già in questo mercato.

Play Icon WATCH Inter, guarda che Werner! Tripletta show nel 5-0 del Lipsia al Mainz 00:00:57

L'ultimo nome: Cunha

Cavani, Dybala, Werner? Chi sarà l'eventuale sostituto di Lautaro in casa nerazzurra? Già, perché seppur vero che Ausilio ha ufficialmente spiegato che l'Inter non cederà l'argentino, ha però svelato che in caso il Barcellona pagasse l'intera clausola non ci sarebbero molte alternative (almeno di un rifiuto - ma quando Messi chiama - dello stesso giocatore alla corte blaugrana). E così l'ultimo nome per sostituire eventualmente Lautaro,è quello dell'attaccante brasiliano classe 1999 Matheus Cunha, in forza all'Herta Berlino che l'ha prelevato per 18 milioni dal Lipsia. Un profilo alla Lautaro insomma, magari da affiancare all'esperienza di Edinson Cavani.

Play Icon WATCH Come cambia l'Inter se dovesse acquistare Edinson Cavani 00:01:50

