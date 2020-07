Messi-Inter, la lista della spesa di Antonio Conte, l'offerta per l'acquisto del Torino: la rassegna stampa di questa mattina con i rumors più intriganti.

Messi-Inter, si può fare?

È la domanda che stamattina si pone la Gazzetta dello Sport. Pur rimanendo nel campo dell’utopia, secondo la Rosea la missione non sarebbe impossibile. Anche grazie al Decreto Crescita. La formula: 65 milioni a stagione (lordi, a bilancio) per 4 anni, in un contesto non dissimile dall’operazione Cristiano Ronaldo-Juventus. A patto che Lionel Messi si liberi gratis dal Barcellona. Affare complessivo da 260 milioni.

La nostra opinione: “Mai dire mai” nel calcio(mercato), ce lo ha insegnato la storia recente. Il ragionamento della Gazzetta è puramente teorico in un contesto del tutto utopistico, per quanto supportato da calcoli esatti. Ai tifosi dell’Inter, ma non solo, non resta che sognare: ma ve la immaginate una Serie A con Cristiano Ronaldo e Lionel Messi? Roba da matti… O forse no?

Inter, lista della spesa

Il Corriere dello Sport stila la lista dei desideri di Antonio Conte. Per il centrocampo il tecnico salentino vuole sostanza e forza fisica: Kante, Ndombele o Sissoko, non si scappa. Gente da Premier. L’Inter rimane “forte” su Kumbulla e continua a marcare Tonali, ma secondo il quotidiano sportivo a patto che non debba fare follie per assicurarselo.

La nostra opinione: Ormai lo sanno anche i muri, Conte vuole una diga di centrocampo di appurata esperienza internazionale. Kante è il primissimo obiettivo, più defilati gli altri. È quello l’anello debole dello scacchiere di Conte e il tecnico salentino ha già (più volte) bussato alla porta di Marotta e Ausilio per farlo notare.

Il Toro cambia proprietà?

Tuttosport sgancia un’altra “bomba” in questa mattinata frizzantina di fine luglio: un fondo lussemburghese rappresentato in Italia dall’Advisor Francesco Paolo Console avrebbe presentato a Urbano Cairo (per ora intenzionato a non vendere) un’offerta da 200 milioni di euro cash. Secondo Console l’attuale numero uno del Toro chiederebbe 300/350 milioni per il club, ma l’Advisor conta di aprire un “tavolo”.

La nostra opinione: Notizia che indubbiamente ha scosso l’ambiente granata e scatenato dibattiti tra i tifosi. Vicenda da seguire giorno per giorno, per ora registriamo l’interesse di questo fondo lussemburghese non ancora specificato. Farà sul serio? Lo scetticismo è d’obbligo.

