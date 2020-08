Secondo Sky Sport, si attende solo l'ok per il trasferimento a titolo definitivo del cileno che rescinde con il Manchester United e si libera a zero.

In attesa del match contro il Getafe, la società Inter pensa anche al futuro. Dopo la consegna della lista per l'Europa League, in cui figura Alexis Sanchez, i nerazzurri portano avanti la trattativa per il cileno che adesso, secondo Sky Sport, è a un passo dalla chiusura.

Anzi, l'Inter fa un vero affare dato che non pagherà alcuna cifra di indennizzo (si parlava di 15-20 milioni per il costo del cartellino). Il cileno risolverà il suo contratto con lo United e firmerà un triennale con i nerazzurri: arriverà praticamente a zero, con un risparmio di 60 milioni lordi per il club inglese.

Per il classe 1988 è stato un finale di stagione da protagonista che ha fatto impennare la voglia da parte dell'Inter di trattenerlo a Milano. C'è grande ottimismo e sono continui i contatti con il Manchester United, da dove Sanchez è arrivato la scorsa estate con la formula del prestito, e ora si attende solo l'ufficialità per il suo trasferimento a titolo definitivo.

L'Inter ha raggiunto un nuovo accordo con il giocatore, sulla base dei tre anni di contratto e un ingaggio da 7 milioni netti circa a stagione. I due club stanno ormai limando gli ultimi dettagli, così come l'Inter sta facendo con l'agente del cileno. Per Sanchez in stagione 4 gol e 10 assist in 29 partite.

