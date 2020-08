Continua la fase di ricostruzione della Juventus: partito Matuidi, ora i bianconeri sul mercato cercano il centravanti che possa sostituire Higuain, destinato anch'egli a salutare la truppa. Intanto il Milan lavora ai rinnovi di Donnarumma e Chalanoglu e la Lazio si gode le parole di Immobile, che vuole rimanere alla Lazio a vita.

Juve: un numero 9 da affiancare a Ronaldo

Il Tuttosport di oggi afferma che Andrea Pirlo ha richiesto un centravanti da affiancare a Ronaldo per sfruttare in pieno le sue qualità. I nomi sono quelli di Milik, Dzeko e Jimenez ma non si escludono sorprese.

Un attaccante sarebbe servito anche senza l'arrivo di Pirlo sulla panchina della Vecchia Signora: dopotutto Gonzalo Higuain ha dimostrato di non essere più all'altezza della situazione già da qualche tempo (ora la sfida è cercare di cederlo, visto lo stipendio da 7,5 milioni di euro che lo accompagna), quindi urge un sostituto di livello, ma soprattutto un giocatore che possa adattarsi bene alle caratteristiche sia di Ronaldo che di Dybala, considerati i due titolarissimi anche della Juve che verrà. Tra i nomi che circolano sicuramente quello di Arek Milik è quello più interessante, soprattutto per caratteristiche: si tratta di un centravanti che ha dimostrato di poter stare in una squadra top, di segnare tanti gol, ma che sa stare anche al suo posto, senza chiedere un posto da titolare fisso.

Milan: oltre a Ibrahimovic, attese le firme di Donnarumma e Chalanoglu

Scadenze in vista per i rossoneri: oltre al nodo-contratto di Zlatan Ibrahimovic, i dirigenti rossoneri devono fare i conti con gli accordi in scadenza di altri due giocatori che si sono dimostrati fondamentali nella rinascita degli ultimi mesi. Secondo la Gazzetta dello Sport i prossimi rinnovi sono quelli di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, entrambi in scadenza nel 2021.

La nostra opinione: Un contratto in scadenza, anche se si parla di accordi che finiranno tra un anno, fa sempre molta paura nel calcio di oggi: ecco perché il Milan, oltre a focalizzarsi sul rinnovo di Ibrahimovic, fa bene a portarsi avanti nei discorsi con Gigio e il turco. Se per il primo bisognerà bussare alla porta sempre molto complicata da aprire di Mino Raiola (così come per Ibra), con l'agente di Chalanoglu c'è in ballo un rinnovo di peso per cercare di trattenere il ragazzo a Milano. Il 26enne turco quest'anno ha fatto un passo bello deciso verso la definizione di "giocatore vero" che tanto i tifosi del Milan pretendevano da lui: 11 gol in stagione (9 in campionato, 2 in Coppa Italia) e una buona infornata di assist sono un bigliettino da visita niente male da portare in fase di contrattazione. Il nuovo Milan deve ripartire da basi solide, queste tre lo possono essere.

Ciro Immobile: "A vita con la Lazio"

Ciro Immobile arriva dalla stagione più bella di sempre, condita da titolo di capocannoniere, Scarpa d'Oro e record di 36 gol (come Higuain). Dalle pagine del Corriere dello Sport ecco la dichiarazione tanto attesa: "Aspetto che mi chiamino per il rinnovo, mi legherò per sempre alla Lazio".

Ciro Immobile arriva dalla stagione più bella di sempre, condita da titolo di capocannoniere, Scarpa d'Oro e record di 36 gol (come Higuain). Dalle pagine del Corriere dello Sport ecco la dichiarazione tanto attesa: "Aspetto che mi chiamino per il rinnovo, mi legherò per sempre alla Lazio".

La nostra opinione: Dichiarazioni di cuore ma pericolosa, per un ragazzo che a 30 anni volendo potrebbe ricevere ancora un'offerta da far girare la testa da una big italiana o perché no un top club europeo. Dopotutto Ciro sembra aver messo da parte le insicurezze che avevano caratterizzato alcuni stralci della sua carriera ed è ormai un giocatore capace di trascinarsi dietro una squadra intera, a suon di accelerazioni e gol. 23-29-15-36 gol nelle ultime 4 stagioni in biancoceleste, e stiamo parlando solo di campionato. Immobile nella sua intervista parla di un interessamento da parte del Newcastle, poi sfumato, ma ormai lui ha solo una squadra in testa, la sua Lazio. Dopotutto se è tornato ad essere un giocatore devastante lo deve anche all'ambiente che ha trovato a Roma e alla fiducia che Lotito, Inzaghi e il suo staff gli hanno fatto sentire.

