Secondo quanto pubblicato nell'ultimo numero di France Football, la volontà di Cristiano Ronaldo sarebbe quella di salutare la Juventus per trasferirsi a Parigi e vestire la maglia del Paris Saint Germain.

di Samuele Ragusa - ‘’Intrappolato, prigioniero e solitario’’, così l'ultimo numero di France Football ha descritto lo stato d'animo di Cristiano Ronaldo, pronto, secondo quanto riferito dalla stampa francese, a salutare la Juventus per cercare maggiore fortuna e, soprattutto, nuova serenità all'ombra della Tour Eiffel, naturalmente con la maglia del PSG.

Un futuro apparentemente incerto quello di CR7 secondo le indiscrezioni d’oltralpe, quelle che dipingono il cinque volte pallone d’oro come ormai stanco della realtà bianconera, una squadra considerata ‘’non all'altezza ‘’ dello stesso Ronaldo. Un malumore che da quanto pubblicato da FF, sarebbe venuto a galla già nello scorso novembre, dopo la trasferta russa di Champions contro la Lokomotiv, sfida in cui al portoghese non andarono giù il gol soffiatogli da Ramsey e la sostituzione avvenuta a partita in corso. Da qui, allora, il pensiero di poter vedere Cristiano in una piazza che lo faccia sentire amato, al centro del progetto e che gli permetta – sempre a detta di France Football – di poter arrivare ancora più in alto.

Parigi val bene una messa…

Che il rapporto con Maurizio Sarri non sia mai stato idilliaco non è certo un mistero, ma da qui a pensare che Ronaldo possa salutare Torino dopo appena due stagioni sembra davvero una pista complicata. Soprattutto dopo quanto pubblicato dallo stesso giocatore sui propri canali social in occasione delle celebrazioni per l'ultimo scudetto conquistato dai bianconeri. Talento, dedizione e duro lavoro, anno dopo anno, con l'obiettivo dichiarato di voler puntare al terzo scudetto consecutivo in altrettanti anni di Serie A.

Certo, nonostante i 35 anni compiuti lo scorso 5 febbraio CR7 non può che alimentare i sogni di tutte le big europee, e le 31 reti messe a segno nel campionato appena concluso non hanno che testimoniato come l’eta per il marziano portoghese sia solamente un numero. Un marziano che secondo la stampa francese considererebbe Maurizio Sarri come un ‘’ufo’’ incapace di comprenderlo al meglio. Eppure i numeri dell'ultima stagione di Ronaldo, se confrontati anche con la sua prima annata in bianconero, non possono certo far pensare ad un’annata storta.

Stagione Presenze Gol Assist Media gol/minuti 2018-2019 43 28 11 130' 2019-2020 45 35 7 114'

Più che ipotesi…il sogno di tutti

A chi non piacerebbe vedere CR7 vestire la maglia della propria squadra del cuore, quale amante del calcio non vorrebbe ammirare le sue gesta nel proprio campionato. Più che una concreta ipotesi, quello esplicitato da France Football sembra essere il sogno di vedere Cristiano Ronaldo indossare i colori del PSG, andando a comporre insieme a Mbappè, Neymar e compagni una squadra, senza dubbio, tra le più forti di sempre. La realtà dei fatti, intanto, è che il portoghese non sembra aver mostrato alcuna spaccatura con club, dirigenza e compagni, anzi… Davanti a sé c'è una Champions League ancora da giocare ed un terzo scudetto di seguito da mettere in bacheca. Una fame di successi in pieno stile Cristiano Ronaldo.

