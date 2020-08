Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

L'agente FIFA Claudio Anellucci spiazza tutti a 'Radio Radio', rivelando che Andrea Pirlo avrebbe chiesto David Silva per la Juventus: "Da tifoso spero di sbagliarmi, ma alcune persone importanti mi hanno detto che lo spagnolo potrebbe firmare a sorpresa per i bianconeri e non per la Lazio". Negli ultimi giorni si è parlato insistentemente di operazione quasi chiusa per i biancocelesti, che si assicurerebbero un altro campione a zero dopo Klose.

