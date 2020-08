Parte la rivoluzione in casa Juventus: l'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina dà il via a un cambio generazionale anche in campo. Via i giocatori più attempati (Higuain, Khedira e Matuidi), sotto osservazioni che non ha convinto (Douglas Costa, Ramsey, Rugani, De Sciglio) e via libera alla linea giovane (Milik, Tonali, Zaniolo nel mirino) oltre a Kulusevski e Arthur, già presi.

Gazzetta: Higuain e Khedira in uscita, altri "baby" in arrivo

Secondo la Rosea, la parola d'ordine per la Juve che verrà è "svecchiamento", indicazione che arriva direttamente dalla bocca di Andrea Agnelli nel tumultuoso po. E allora oltre a Arthur e Kulusevski ecco tornare in auge i nomi di alcuni dei migliori talenti italiani, quali Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. In uscita invece alcuni giocatori dalla carta d'identità già un po' avanzata, come Gonzalo Higuain (che farà spazio a Milik) e Sami Khedira, mentre i "grandi vecchi" Buffon, Chiellini e Bonucci dovrebbero salvarsi. Futuro in bilico per Douglas Costa, Ramsey, Bernardeschi, oltre a De Sciglio e Rugani.

Tuttosport: no Jorginho, sì Tonali, Jimenez per l'attacco

Anche sul Tuttosport si parla di cambio di rotta sul mercato, dopo il cambio alla guida della Juventus: quindi, niente più Jorginho, pupillo dell'ormai ex allenatore Maurizio Sarri, ma occhi su Tonali - già da molti soprannominato "il nuovo Pirlo". Nel mirino anche Manuel Locatelli del Sassuolo e Nicolò Zaniolo, il quale però difficilmente lascerà la Roma dopo il cambio societario. Via Khedira, Matuidi e Higuain, Raul Jimenez del Wolverhampton viene indicato come possibile attaccante in entrata, anche se rimane di moda Arkadiusz Milik.

Corriere dello Sport: rosa da svecchiare, più il caso Bernardeschi

Higuain, Khedira e Matuidi sono nel mirino anche del CorSpor in tema di svecchiamento di rosa, mentre nel capitolo "bocciati" rientrano i nomi di De Sciglio e Rugani oltre a quello di Federico Bernardeschi, titolare nell'ultimo periodo "sarriano" ma senza mai convincere la piazza della bontà della sua appartenza al progetto Juventus. In bilico gicoatori del calibro di Alex Sandro e Douglas Costa, oltre a Danilo e Ramsey.

La nostra opinione: l'arrivo di Andrea Pirlo corrisponderà per forza di cose a una mini-rivoluzione in casa Juventus, un cambiamento che non poteva più aspettare. l'arrivo di Andrea Pirlo corrisponderà per forza di cose a una mini-rivoluzione in casa Juventus, un cambiamento che non poteva più aspettare. Legandosi alle parole di Andrea Agnelli nel post Juve-Lione è lecito pensare dunque a una Juventus p e meno "pesante" nell'immediato futuro. Come già successo in passato, i bianconeri hanno già messo a segno due colpi in questo senso - Kulusevski e Arthur - e probabilmente ora punteranno ad altri talenti giovani e, perché no, italiani.

