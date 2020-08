Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Dopo il secco no del Borussia Dortmund per Jadon Sancho, il Manchester United può virare su Douglas Costa: a rivelarlo è il 'Daily Mail'. L'esterno brasiliano fa parte della lista di coloro che non sono certi di rimanere alla Juventus e, dunque, potrebbe andarsene come Matuidi, ceduto all'Inter Miami.

