I bianconeri devono cambiare diversi elementi della rosa, stando però attenti alle minusvalenze. Per alleggerire il bilancio, infatti, non basta solo il monte ingaggi

Obiettivo vendere, non svendere. La sessione estiva di calciomercato della Juventus sarà di rifondazione e ringiovanimento della rosa. Dai proclami di Andrea Agnelli post eliminazione contro il Lione fino alla scelta di Pirlo, il percorso bianconero nelle mani del duo Paratici-Nedved si delineerà attraverso cessioni importanti e acquisti mirati. Il club torinese, però, in primis ha bisogno di abbassare il monte ingaggi e di liberarsi degli ormai 5/6 noti elementi fuori progetto. Il mega "taglio" è cominciato con Blaise Matuidi, che è già stato ufficializzato dall'Inter Miami, ma proseguirà nelle prossime settimane con i vari Khedira, Higuain, Douglas Costa, Pjaca, Perin e forse anche Bernardeschi e Rugani.

La rescissione consensuale con Khedira avrebbe impatto positivo

Serie A Matuidi-Inter Miami, è ufficiale: addio alla Juventus dopo 3 anni IERI A 12:24

Come detto, però, la Juventus ha sì bisogno di abbassare il monte stipendi (ormai arrivato alla quota monstre di 250 milioni di euro annui), ma anche di cedere secondo regole precise, evitando svalutazioni o regali che possano poi influire negativamente sulle finanze bianconere. In quest'ottica Douglas Costa ha un valore a bilancio di 21,9 milioni di euro e per non generare un "segno meno" non può essere venduto al di sotto di questa cifra. Higuain é sui 18 milioni, mentre Khedira solo 109 mila euro (il che significa che con una rescissione consensuale la Juve andrebbe a risparmiare i suoi 7,5 milioni lordi di ingaggio e non ci rimetterebbe praticamente nulla).

Danilo non si può vendere, per Bernardeschi servono 16 milioni

In quest'ottica rappresenta un vero problema l'eventuale rinuncia a Danilo, che pur essendo stato uno dei giocatori più deludenti dell'intera annata bianconera, non ha un appeal di mercato tale da evitare danni a bilancio. Il terzino brasiliano ha un valore di carico residuo per la Juventus di 31 milioni e sotto a questa cifra creerebbe minusvalenza. Bernardeschi é a 16 milioni, De Sciglio 5, Pjaca 10 e Rugani soltanto uno: tutti parametri accettabili e in linea con le valutazioni di mercato.

Cristiano Ronaldo Dybala Credit Foto Getty Images

Ronaldo pesa 58 milioni a stagione, Dybala genererebbe lauta plusvalenza

Valutando secondo questo parametro si può comprendere chiaramente perchè dal punto di vista finanziario l'eventuale cessione forzata di Dybala sarebbe sicuramente più prolifica di quella di Ronaldo. L'argentino ha un valore residuo di 11 milioni e quindi con le cifre che circolano per il suo cartellino (90/100 milioni prezzo base di partenza per la Juve), genererebbe una plusvalenza ossigenante. Ronaldo, al contrario, alleggerirebbe sì il monte ingaggi con i suoi 60 milioni lordi di stipendio annuo, ma per non generare un "rosso" a bilancio dovrebbe essere venduto ad almeno 58 milioni di euro. Valutazione non certo semplice da ottenere per un ragazzo di 35 anni.

Play Icon WATCH Juventus, quando Agnelli e Paratici avevano già le idee chiare sul futuro di Andrea Pirlo 00:00:50

Serie A Cessione Benatia e clausola "anti italiane": la FIFA multa la Juventus IERI A 21:54