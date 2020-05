Secondo il Washington Post gli LA Galaxy e il DC United (squadra dove da qualche milita il fratello maggiore Federico) sarebbero molto interessate ad ingaggiare Gonzalo Higuain. Lo scoglio è l'ingaggio proibitivo del bomber argentino e il desiderio di chiudere la carriera nell'amato River Plate.

Non c’è solo il River Plate su Gonzalo Higuain. Stando a quanto riporta il Washington Post, due squadre di MLS, pensano ad ingaggiare il Pipita nella prossima stagione: i Los Angeles Galaxy, che da gennaio hanno affidato la guida tecnica a Guillermo Barros Schelotto ex tecnico del Boca Juniors e del Palermo per poche settimane, e soprattutto il DC United, la franchigia che faceva capo fino a qualche mese fa a Erick Thohir, e dove milita da qualche mese il fratello maggiore Federico: un veterano del calcio a stelle strisce visto che ci milita dal 2012.

USA o River, quale futuro per il Pipita?

Secondo il quotidiano americano proprio la suggestione di far coppia col fratello Nicolas, potrebbe convincere il Pipita a lasciare la Juventus. C’è però un problema non di poco conto: ossia che col regime di salary cup, uno stipendio come quello del centravanti argentino (7,5 milioni netti) sarebbe assolutamente proibitivo per qualunque franchigia MLS, ad eccezione forse dei Galaxy. Per questo l’ipotesi di chiudere la carriera al River Plate, nell’adorata Buenos Aires, resta la più plausibile. Vedremo se fra 13 mesi, quando scadrà il contratto di Higuain con la Juventus, oppure già in estate...

