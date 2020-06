Bianconeri scatenati sul mercato: oltre al brasiliano del Barcellona, Sarri avrà presto a disposizione anche il 19enne attaccante esterno portoghese che qualcuno in patria ha già ribattezzato il nuovo Ronaldo. Il giocatore, reduce dall'esperienza in prestito all'AZ Alkmaar Under 21 (Serie B olandese) ha già sostenuto le visite mediche e dovrebbe rimanere almeno per un anno nella Juve Under 23.

Juventus attivissima sul mercato in questi ultimi giorni di giugno. Oltre ad avere definito lo scambio Arthur-Pjanic con il Barcellona, il club bianconero lavora anche in prospettiva. Dal Manchester City, infatti, arriva il 19enne talento portoghese Felix Correia, che nella stagione ancora in corso ha militato in Olanda con la maglia dell'AZ Alkmaar Under 21 (seconda serie). Il giocatore, un esterno offensivo che può giocare indifferentemente su entrambe le fasce, si accaserà nella Juve Under 23 almeno per il primo anno per poi essere catapultato in prima squadra. Ha già sostenuto le visite mediche al JMedical domenica mattina. In patria, in considerazione delle sue caratteristiche tecniche e del buon bagaglio tecnico, in Portogallo qualcuno ha scomodato paragoni con campioni del calibro di Cristiano Ronaldo e Figo. In stagione, con la squadra B dell'AZ Alkmaar, il suo score è stato di 3 gol e 7 assist in 27 presenze ufficiali.

Identikit di Felix Correia

Età: 19 anni

Nazionalità: portoghese

Ruolo: attaccante esterno

Valutazione di mercato: 800mila euro (fonte Transfermarkt)

Club di appartenenza: Manchester City

Nel 2019-20 ha giocato con: AZ Alkmaar (prestito)

Presenze-gol-assist nel 2019-20: 27-3-7

Al City va il giovane Pablo Moreno

Per arrivare a Felix Correia, la Juventus cederà in prestito al City il 18enne Pablo Moreno, attaccante centrale che quest'anno si è messo paticolarmente in evidenza in Youth League segnando 4 reti in 3 partite. I bianconeri lo avevano prelevato dalle givanili del Barcellona nell'estate 2018. Moreno, secondo Sky, verrà girato dal City in prestito al Girona.

