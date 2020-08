Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Secondo 'Sportitalia', il nuovo allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha fatto alla società il nome di un grande ex come Alvaro Morata, suo ex compagno in bianconero e oggi all'Atletico Madrid. Per l'attacco resiste sempre anche il profilo del napoletano Arek Milik.

