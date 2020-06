La nostra opinione. Morata in maglia nerazzurra è una suggestione che intriga. Per il valore del giocatore, innanzitutto, e perché lo spagnolo all'Inter ritroverebbe due punti di riferimento come Conte e Marotta che sono stati molto importanti per lui ai tempi della sua prima esperienza in Italia con la maglia della Juventus. E anche dal punto di vista tattico l'inserimento di Morata nel 3-5-2 appare una mossa più che sensata.