Non si ferma la girandola di nomi per l'attacco della Juventus: se ieri sembravano Milik, Dzeko e Jimenez i giocatori in pole position per far compagnia a Ronaldo e Dybale nella prossima front-line bianconera ora fanno capolino i nomi di Duvan Zapata e del redivivo Alvaro Morata.

Sportmediaset punta su Duvan Zapata: la sua forza fisica è quello che è mancato alla Juventus in questa stagione in fase offensiva, soprattutto quando le difese le si chiudevano davanti. L'Atalanta lo valuta 50 milioni di euro.

Alvaro Morata è un suggerimento di Sportitalia, ripreso oggi da Tuttosport: 27 anni e una stagione condivisa con Andrea Pirlo alla Juventus - quella della finale di Champions League persa con il Barcellona - lo spagnolo costa però la bellezza di 60 milioni di euro. Per arrivare alla cifra richiesta dall'Atletico Madrid, la Juventus potrebbe inserire Federico Bernardeschi nella trattativa.

