Il Tuttosport di oggi apre con la provocazione di un possibile ritorno del Polpo in Italia: è davvero possibile? Come sta Paul in Inghilterra? Lo abbiamo chiesto ai nostri colleghi inglesi e la loro risposta lascia aperti molti scenari.

A volte ritornano... Se non di persona come voci di mercato. Il nome di Paul Pogba è facilmente accostabile con quello della Juventus: chi non ha ancora negli occhi le immagini di "quel" centrocampo, formato da Pirlo-Pogba-Marchisio-Vidal che tante soddisfazioni ha dato ai tifosi bianconeri. Quindi non di dobbiamo stupire se l’apertura del Tuttosport di oggi è dedicata a quello. “Volete Dybala? Dateci Pogba!”, quasi ci fosse già un discorso aperto tra Juventus e Manchester United...

Serie A Biglia apre al Torino: può raggiungere Ricardo Rodriguez DA 12 ORE

Naturalmente non è così, almeno non per ora. Però ci sono alcuni indizi che possono portare a credere che – anche questa volta – uno scambio tra i due big club possa essere più di una semplice ipotesi. Dopotutto il Manchester United ha appena incassato il secco “no” del Borussia Dortmund per l’astro nascente Jadon Sancho, a dimostrare che l’interesse ad arrivare a un giocatore d’attacco su cui investire per il futuro c’è eccome.

Il precedente

L’altro indizio è storico: se ricordate, poco più di un anno fa Paulo Dybala è andato vicinissimo a vestire la maglia del Manchester United, prima in uno possibile scambio con Romelu Lukaku (poi acquistato dall’Inter di Conte che lo aveva tanto richiesto), poi singolarmente ma senza mai raggiungere l’accordo definitivi. La Juventus poi l’aveva trattenuto e si è goduto un Dybala rigenerato e assolutamente votato alla causa. Chissà se le voci degli ultimi giorni, che darebbero più lui che Cristiano Ronaldo sul piatto dei sacrificabili avrà fatto pensare nuovamente la Joya di poter lasciare il bianconero?

La situazione di Pogba

Detto di Dybala, spostiamo la nostra attenzione su Pogba. Come ha giocato quest’anno? Posto che la stagione non è ancora finita che il Manchester United può ancora togliersi ottime soddisfazioni in Europa League, i numeri dicono che PP ha giocato pochino, soprattutto a causa degli infortuni alla caviglia, e che non ha inciso molto (1 gol in 20 partite totali), ma nell’ultima parte della stagione, quella post-Lockdown sicuramente il suo rendimento si è alzato, al pari di quello della squadra, tanto che il Manchester United vorrebbe sfruttare la situazione per prolungargli il contratto, in scadenza nel 2021 (con opzione di prolungamento fino al 2022). Resta da capire se Pogba abbia ancora voglia di difendere i colori dei Red Devils o meno.

Come sta Pogba a Manchester?

Lo abbiamo chiesto ai nostri colleghi inglesi: ecco la risposta di Enis Koylu.

La sensazione dal mio punto di vista è che Pogba sia certamente aperto a lasciare il Manchester United: da quando è tornato al Manchester United è sempre stato "fuori posto" e spesso additato a "capro espiatorio" quando il Manchester United. Sono certo che senza la pandemia avrebbe potuto lasciare tranquillamente il club e andare magari al Real Madrid o tornare alla Juventus. Allo stato attuale, visto che la parte finale della stagione è andata bene, penso che potrebbe essere abbastanza felice di aspettare un altro anno se può, ma starà ancora pensando al prossimo trasferimento..."

Conclusione

Al momento la situazione di Pogba è in stand-by: troppo importante l’impegno in Europa League con il Manchester United, giusto focalizzarsi sull’obiettivo. Ma mai come in questa finestra di calciomercato possono succedere cose imprevedibili, soprattutto se i rapporti con i Red Devils non sono ai massimi storici. Se poi a chiamare da Torino è uno come Andrea Pirlo, allora tutto è possibile. Tenendo sempre conto che anche da Madrid, Pogba ha tanti estimatori, Zizou in primis.

Play Icon WATCH Thiago-Liverpool, niente Juve per Silva: la giornata di calciomercato in 1 minuto 00:01:00

Serie A Juan Jesus a un passo dal Cagliari: contratto fino al 2023 DA 12 ORE