Dall’estate del 2018 a oggi la Juventus ha compiuto due operazioni anti-storiche: contro, cioè, la sua storia.

La prima: l’acquisto di Cristiano Ronaldo a 33 anni e mezzo, con ricadute pesanti sul bilancio e ossessive sulle ambizioni; la seconda, il trasloco "estetico" da Massimiliano Allegri a Maurizio Sarri. Risultati: due scudetti e una Supercoppa nazionale come ai vecchi tempi; fuori dall’Europa ai quarti se non, addirittura, agli ottavi. E Andrea Pirlo al posto di "C’era Guevara".

Più di così, alla sua età e in questo contesto, il Marziano non può dare, non può fare: 31 gol in campionato, 7 (a zero) nelle partite "dirette" di Champions fra Atletico, Ajax e Lione. Il contratto, quadriennale, scade nel 2022. Internet e il merchandising lo adorano, gli equilibri tattici sbuffano. Allegri gli aveva "dedicato" Mario Mandzukic, Sarri ci ha provato con Blaise Matuidi.

Urge un centravanti

Cristiano è prigioniero della Juventus, la Juventus è prigioniera di Cristiano. Basterà il carisma zidaniano di Pirlo a liberare entrambi dalle reciproche catene? Presi Arthur, Dejan Kulusevski e Luca Pellegrini urge un centravanti di peso, alla Gonzalo Higuain prima maniera. Si parla di Arkadiusz Milik: non il massimo, non il minimo.

Se reclutare il portoghese sembrò una chimera, un divorzio improvviso parrebbe una bestemmia. Il suo biografo, Guillem Balague, millanta che la Juventus lo starebbe offrendo a tutti: persino al Barcellona. In alternativa, sempre per far respirare i conti strozzati dal covid e dal monte-ingaggi (328 milioni), si narra che potrebbe essere sacrificato Paulo Dybala, 27 anni il 15 novembre, l’esubero che Fabio Paratici aveva tentato di piazzare al Tottenham o all’Inter.

Bivio Cristiano

Siamo arrivati a una sorta di bivio: assodato che in Cristiano l’ego e la ragion di stato spesso si confondono, una squadra "orfana" renderebbe e vincerebbe di più, mescolerebbe meglio i gol? E’ vero che con una diversa distribuzione dei rigori avremmo fin d’ora gerarchie meno trancianti, ma è altrettanto vero che Cristiano è uno dei rari geni che fanno paura non solo per quello che fanno, quando lo fanno, ma anche per quello che, seppur svogliati, non fanno fare agli avversari.

Il problema non è lui (se mai, il mercato che per l’età non gli sbava più dietro). Il problema, paradossalmente, è "diventato" lui perché si pensava che, in stile Maradona messicano, potesse trasfigurare la Juventus in Europa. E invece no. I problemi sono stati, in ambito strettamente tecnico, il logorio di Sami Khedira, l’involuzione di Federico Bernardeschi, i muscoli di Douglas Costa, la scommessa persa di Aaron Ramsey, l’eclissi del Pipita, lo schianto della difesa, la solitudine di Sarri.

Io dico...

Cristiano è il calcio, Dybala il futuro. Fra i due ballano otto anni. Se parte il primo, crolla il castello. Se parte il secondo, crolla il ponte. Sarebbe il colmo se John Elkann imponesse ad Andrea Agnelli una tortura del genere. Al limite, ma proprio al limite, e solo in caso di tsunami economico, mi priverei dell’Extraterrestre.

