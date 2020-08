Come programmare il post Maurizio Sarri alla Juventus? Su chi puntare ora che l'esperienza in bianconero del tecnico toscano è ufficialmente giunta al capolinea. Cinque sono i profili indiziati, con diverse percentuali a corredo: trattansi di Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino, Roberto Mancini, Zinédine Zidane e Antonio Conte.

Come programmare il post Maurizio Sarri alla Juventus? Su chi puntare ora che l'esperienza in bianconero del tecnico toscano è ufficialmente giunta al capolinea? Cinque sono i profili indiziati, con diverse percentuali a corredo: trattansi di Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino, Roberto Mancini, Zinédine Zidane e Antonio Conte.

Serie A Sarri out: cos'altro serve alla Juventus 2020-21 sul mercato? DA 2 ORE

Simone Inzaghi - 60%

Al momento appare l'identikit più concreto e, allo stesso tempo, gradito alla dirigenza bianconera, in astinenza da pragmatismo in panchina. Il suo 3-5-2 ricalca quello di Antonio Conte vecchia maniera e con una rosa non certo abbondante come quella ella Lazio, ha fatto un grandissimo lavoro conquistando due Supercoppe italiane (proprio a scapito della Juventus), una Coppa Italia e due qualificazioni in Champions League, la prima però terminata ai preliminari al cospetto del Bayer Leverkusen. Occorrerà, tuttavia, imbastire una trattativa non semplicissima con Claudio Lotito e Igli Tare, dato che Inzaghi è legato da un altro anno di contratto coi biancocelesti.

Simone Inzaghi - Hellas Verona-Lazio - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Mauricio Pochettino - 20%

Libero da vincoli, discendenze torinesi, un miracolo costruito col Tottenham, portato in finale di Champions League in coda alla stagione 2018-2019. L'ostacolo che frenerebbe la dirigenza bianconera, oltre all'idea che c'è pochissimo tempo per concedere un periodo di ambientamento (con la prossima Serie A in partenza in data 19 settembre) è l'ingaggio esorbitante richiesto dall'argentino: tra i 10 e i 12 milioni annui.

Chelsea's Italian head coach Maurizio Sarri (R) greets Tottenham Hotspur's Argentinian head coach Mauricio Pochettino (L) before the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Chelsea at Wembley Stadium in London, on November 24, Credit Foto Getty Images

Roberto Mancini - 10%

Il suo nome ricade costantemente sulla panchina della Juventus (squadra, peraltro, tifata da ragazzino), anche oggi che è il commissario tecnico della Nazionale. Che però non ha gradito l'idea di un possibile affiancamento di Marcello Lippi alla moda di "supervisore tecnico", che da qualche tempo balena nella mente del presidente federale Gabriele Gravina. In questo senso, allora, tutto è possibile.

Roberto Mancini - Bosnia-Italia - Euro 2020 qualifier - Getty Images Credit Foto Getty Images

Zinédine Zidane - 5%

Il vero sogno di Andrea Agnelli. Ma trattasi del classico "sogno proibito". Sarebbe come la chiusura di un cerchio che lo riporterebbe nel club che lo ha reso grande. E, d'altra parte, per sollevare la Champions (come dimostrato anche in faccia alla Juventus il 3 giugno 2017), occorrono uomini vincenti. Ma sarà difficilissimo, se non impossibile, convincere Florentino Pérez (che lo tiene sotto contratto fino al 2022) liberarlo da vincoli.

Zinédine Zidane Credit Foto Getty Images

Antonio Conte - 5%

E se ci trovassimo di fronte a un clamoroso ritorno in scena di Antonio Conte? Il tecnico nerazzurro si è preso la scena proprio nei giorni scorsi rivendicando la sua visione di successo inculcata proprio dopo anni di Juve. Attraverso l'Ansa era circolata addirittura la smentita di un possibile interessa a tornare in quel dell'Allianz Stadium da parte dello stesso Conte. Il quale, tuttavia, non ha ancora aggiustato il proprio rapporto personale con Andrea Agnelli, a cui non è ancora andata giù la sortita mediatica sul "ristorante da 10 euro".

FC Internazionale coach Antonio Conte issues instructions to his players during the Serie A match between Atalanta BC and FC Internazionale at Gewiss Stadium on August 1, 2020 in Bergamo, Italy Credit Foto Getty Images

Play Icon WATCH Sarri: "Futuro? Non mi aspetto niente, nei prossimi giorni ognuno dirà la sua" 00:00:24

Champions League Tutti gli errori della stagione di Sarri (e della Juventus): si può parlare di fallimento? DA 4 ORE