Chi sarà il prossimo giocatore a lasciare la Juventus? Gli indizi che arrivano dall'Inghilterra portano ad Aaron Ramsey.

"Ramsey not wanted by Juventus": questa la voce che arriva dalle colonne del Mirror. Secondo il quotidiano inglese, Aaron Ramsey non rientrebbe nei piani del nuovo allenatore Andrea Pirlo per la prossima stagione.

Dopo Blaise Matuidi, che ieri ha fatto le valigie per gli Stati Uniti (destinazione Inter Miami), potrebbe dunque essere il calciatore ex Arsenal a lasciare il bianconero per altri lidi dei prossimi giorni.

Il 29enne gallese ha un contratto fino al 2024 a circa 7 milioni a stagione. Ramsey ha ancora mercato in Premier League e in passato si era parlato di un possibile inserimento di nell’affare Pogba, ma gli ultimi report da Oltremanica parlano di un Manchester United assolutamente contrario al ritorno del Polpo a Torino. Quindi per Ramsey si dovrà parlare di altri possibili indirizzi. Si parla anche di Real Madrid.

