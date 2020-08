La commissione disciplinare della Fifa avrebbe inflitto una multa di 40mila franchi svizzeri alla Juventus perché, nella cessione di Mehdi Benatia ai qatarioti dell'Al-Duhail, avrebbe inserito clausole (irregolari) "di divieto" di eventuale rivendita a Roma, Inter, Milan, Napoli, Lazio e PSG. La sanzione, secondo Calciomercato.com, sarebbe arrivata un anno fa e passata sotto totale silenzio.

Secondo Calciomercato.com, il trasferimento del difensore marocchino Mehdi Benatia dalla Juventtus al club qatariota dell'Al-Duhail, sarebbe costato al club bianconero una multa dalla commissione disciplinare della Fifa pari a 40mila franchi svizzeri, poco più di 37mila euro. Questo perché, sempre da quanto rilevato dal portale di informazione calcistica che ha consultato i file pubblici dell'organo che regola il calcio internazionale. La sentenza riguardo alla contravvenzione, accusava il club bianconero di aver inserito nel contratto con il club acquirente, alcune condizioni di rivendita del giocatore giudicate irregolari. "L'Al-Duhail con la presente - si legge nel contratto di cessione di Benatia - dichiara e garantisce alla Juventus che: fino al 30 giugno 2021 il calciatore non dovrà essere tesserato da uno dei Top Club italiani che militano in Serie A (cioè SSC Napoli, AC Milan, FC Internazionale, AS Roma e SS Lazio) e col club francese PSG. In caso d'infrazione di quanto dichiarato e garantito (sopra), l'Al-Duhail dovrà pagare alla Juventus un ammontare netto di 5.000.000 di euro immediatamente dopo il tesseramento del giocatore da parte di uno dei club menzionati al punto d)".

SI tratta, come detto, di una procedura non consentita, perché impedisce al club acquirente (l'Al-Duhail) di decidere in piena autonomia e libertà sull'utilizzo di un suo calciatore come asset di mercato. Da qui, la pesante multa al club bianconero.

Serie A Le 5 trattative che vi siete persi oggi (12/08) DA 2 ORE

Play Icon WATCH Il City offre 63 milioni per Koulibaly, il Milan su Schick: la giornata di calciomercato in 1 minuto 00:01:02

Serie A Edicola: Tonali sceglie l'Inter, al Brescia 35 milioni. Juventus: Dybala è sacrificabile DA 17 ORE