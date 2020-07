La Gazzetta dello Sport dà risalto alla posizione "scomoda" dell'allenatore bianconero, che deve convivere con i sussulti provocati dalle recenti parole di Zizou in conferenza stampa ("Ora sono al Real Madrid, ma nessuno sa ciò che succederà"). Intanto, secondo il Corriere dello Sport, la Juve pensa al colombiano per rinforzare l'attacco: all'Atalanta offerti 30 milioni più Perin.

Sarri e il fantasma di Zinedine Zidane

Vigilia di Juventus-Lazio movimentata per Maurizio Sarri che, secondo la Gazzetta dello Sport, oltre a preparare la delicatissima sfida contro i biancocelesti che potrebbe valere una fetta di Scudetto, deve convivere con i sussulti provocati dalle recenti parole pronunciate da Zinedine Zidane in conferenza stampa dopo la vittoria della Liga con il Real Madrid ("Ho un contratto, sto bene qui, mi piace ciò che faccio ma non si sa mai"). Dichiarazioni che, secondo il quotidiano milanese, avrebbero agitato le acque provocando fermento tra i tifosi.

La nostra opinione. Le voci su un possibile approdo di Zinedine Zidane sulla panchina della Juventus non sono una novità, ciclicamente si ripropongono non appena il tecnico francese si pone un interrogativo circa il proprio futuro. Dire che Sarri possa essere disturbato da questi rumors è certamente esagerato, ma è indubbio che intorno al tecnico juventino si stia creando un'atmosfera da ultima spiaggia. Sta a lui spazzare via le nubi e per farlo ha un solo modo: vincere il campionato e qualificarsi alla Final Eight di Champions League a Lisbona.

Juventus: per l'attacco idea Duvan Zapata

E sempre in casa Juve, il Corriere dello Sport rivela una clamorosa indiscrezione di mercato: i bianconeri avrebbero presentato una prima offerta all'Atalanta per Duvan Zapata. Il 29enne attaccante colombiano rappresenterebbe la valida alternativa a Gonzalo Higuain (in uscita) e dal punto di vista tecnico sarebbe molto gradito a Sarri. Sul tavolo, per la Dea, ci sono 30 milioni più il cartellino di Mattia Perin.

La nostra opinione. I numeri di Zapata sono lì da vedere: 28 gol la scorsa stagione, 18 quest'anno nonostante qualche problema fisico, in doppia cifra in campionato ininterrottamente dal 2016-17. Nel pieno della maturazione calcistica, il colombiano rappresenterebbe un'altra importantissima arma in più a disposizione della Juve, un altro grimaldello per scardinare le difese avversarie. Soluzione intrigante.

Dal Portogallo: il Benfica sogna Cavani

Il quotidiano portoghese Record apre con il sogno estivo del Benfica: Edinson Cavani. Il club lusitano, infatti, avrebbe deciso di puntare sul Matador in vista della prossima stagione. Il 33enne uruguaiano, che attualmente è senza squadra dopo la fine dell'avventura al PSG, a Parigi percepiva un ingaggio di 12 milioni di euro a stagione, una cifra proibitiva per il Benfica e per il calcio portoghese in generale. Secondo Record, tuttavia, la dirigenza del Benfica sarebbe disposta a fare un grosso sacrificio sul mercato pur di mettere a disposizione di Jorge Jesus un rinforzo di assoluto livello.

La nostra opinione. Le pretendenti per Cavani non mancano di certo. Stiamo parlando di uno dei bomber più forti degli ultimi dieci anni: non è più giovanissimo, certo, ma ha ancora nelle gambe e nella testa qualche anno ad altissimo livello. La strada che conduce al Benfica, quindi, sembra poco percorribile: Cavani ha ancora le carte in regola per giocare in uno dei Top 5 campionati d'Europa e lì lo vedremo l'anno prossimo.

