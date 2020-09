L'intervista rilasciata a Tuttosport dal fratello Nicolas smentisce le voci che volevano Gonzalo ancora in Italia: "Per adesso ha ricevuto offerte trascurabili, sicuramente ora farà gol all'estero".

60 milioni non bastano per dire di "sì": secondo il CorSport, Aurelio De Laurentiis non si smuove dalla sua richiesta di 80 milioni per il forte difensore senegalese, 29 anni. PSG e Manchester United restano alla porta.