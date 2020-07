Da Napoli è arrivato il benestare del calciatore polacco. Ora la Juventus proverà a intavolare una trattativa di scambio con De Laurentiis. La valutazione del giocatore si aggira attorno ai 40-45 milioni.

La strada per Arkadiusz Milik si è aperta all’improvviso: il centravanti polacco ha infatti espresso il suo gradimento per un potenziale trasferimento a Torino. Ora si tratta di negoziare i termini dell’accordo col Napoli, sicuramente un cliente ostico quando si parla di calciomercato. De Laurentiis valuta Milik tra i 40 e i 45 milioni di euro: una cifra che Paratici e la dirigenza bianconera vorrebbe evitare di sborsare, visto l’impatto economico del Coronavirus.

Come era stato già annunciato dallo stesso Paratici, la Juve proverà a muovere alcune pedine del proprio organico per strappare uno sconto al Napoli; d’altronde, di questi tempi, la tattica dello scambio alla pari (o quasi) è la più ragionevole. I bianconeri, secondo quanto risulta a Goal.com, hanno già proposto Christian Romero (il difensore è attualmente in prestito al Genoa) nel pacchetto per Milik, ma la dirigenza del Napoli ha risposto con un secco ‘no grazie’. La Vecchia Signora sta ragionando sui nomi di Luca Pellegrini e Federico Bernardeschi come contropartite per agevolare lo scambio.

Milik, nonostante abbia vissuto un incubo a causa di numerosi infortuni, risolverebbe molti problemi sottesi alla rosa della Juve. L’attacco (Ronaldo in primis) ha bisogno di un vero numero 9 per esprimersi al meglio. D’altra parte, Higuain ha dimostrato ancora una volta di essere incostante, e il suo futuro alla Juve è sempre più incerto. Pure il periodo di Milik a Napoli sembra avviarsi verso la naturale conclusione: il suo contratto scade nel 2021, e con gli occhi della Juve addosso sarà difficile convincerlo a rinnovare.

