Secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri studiano un piano per soffiare il centrocampista che i bianconeri vogliono riportare a Torino, mentre il Liverpool tenta l'assalto a Koulibaly. Il derby d'Italia entra nel vivo, come riporta Tuttosport, anche per Timo Werner.

L'Inter sogna Pogba: sgambetto alla Juve?

La Gazzetta dello Sport apre con il piano dell'Inter per provare a piazzare il colpo Pogba che Marotta portò alla Juve nell'estate 2012, a costo zero dallo United. Oggi invece c’è una questione di ingaggio che andrebbe aggirata. Pogba guadagna a Manchester 15 milioni di sterline, quasi 17 milioni di euro. Stipendio fuori portata per le casse nerazzurre.

La nostra opinione: Conte potrebbe togliersi lo sfizio di portare in nerazzurro una sua creatura, con la quale ha vinto due Scudetti. Tecnicamente nel centrocampo dell'Inter c’è bisogno di un giocatore, possibilmente fisico, che garantisca una buona quantità di reti con i suoi inserimenti. Insomma, Pogba è il profilo tecnico ideale. Il problema è di natura economica, ma molto dipende dall'ambizione di Steven Zhang che vive con fastidio il fatto di essere distante dalla Juventus.

Anche per Timo Werner è derby d'Italia

Timo Werner può arrivare in Italia. Come riportato da Tuttosport, l’attaccante vorrebbe lasciare la Germania per giocare in un altro campionato. Su di lui ci sono Juventus e Inter. I due club sono pienamente in corsa per ingaggiare uno degli obiettivi più scintillanti che il mercato offre in tempi di Coronavirus. La pandemia ha scoraggiato il Liverpool che molto ha già investito negli ultimi anni.

La nostra opinione: i due club italiani sono partiti alla caccia della punta del Lipsia. Tanto Fabio Paratici quanto Beppe Marotta hanno pensato bene di cementare i rapporti incontrando i suoi procuratori. Il tutto con il placet del Lipsia a cui, come sottolineato dal ds Oliver Mintzlaff, interessa soprattutto che "Werner non sia venduto a una cifra inferiore al suo valore di mercato". La Juve dovrà sostituire Higuain, mentre l'Inter, in caso di cessione di Lautaro Martinez, dovrà trovare un sostituto all'altezza e potrebbe giocarsi la carta Lazaro, obiettivo dei tedeschi a gennaio.

Liverpool, assalto a Koulibaly

La Gazzetta dello Sport parla di mezza rivoluzione in casa Napoli. Qualcuno andrà via ed è il caso di Kalidou Koulibaly, sul quale sono pronti a fiondarsi almeno tre club inglesi di prestigio: Liverpool, Manchester United e Arsenal non hanno nascosto il rispettivo interessamento per il difensore senegalese, giunto al termine della sua esperienza napoletana.

La nostra opinione: c’è una base di partenza dalla quale non ha intenzione di muoversi Aurelio De Laurentiis. Chi vuole Koulibaly dovrà sborsare non meno di 100 milioni, cifra offerta a luglio dello scorso anno dal Manchester United che venne rimandata al mittente dallo stesso De Laurentiis, convinto che Koulibaly sarebbe stato il leader del suo Napoli. Il sogno di Jurgen Klopp è quello di schierarlo al fianco di van Dijk per rendere insormontabile il reparto difensivo. Giuntoli si è già assicurato un giovane di grandi prospettive, Rrahmani, che è stato lasciato al Verona fino al termine della stagione.

