Visto i tanti infortuni e i 6 milioni netti di ingaggio, la Juventus ha offerto la risoluzione contrattuale a Sami Khedira per chiudere il contratto che ha scadenza giugno 2021. Il centrocampista tedesco ci pensa: sarebbe libero di andare in MLS.

A fine stagione verrà fatta sicuramente una cernita alla rosa a disposizione di Sarri. Uno che lascerà presto la Juventus sarà Sami Khedira che in questa stagione non è riuscito a dare il suo contributo a causa dei tanti infortuni: non a caso, il tedesco ha sempre avuto una carriera condizionata dai ko fisici... L'anno prossimo saranno 34 anni per l'ex Campione del mondo e, visto l'ingaggio impegnativo da 6 milioni netti a stagione, la Juventus ha deciso di chiudere in maniera anticipata con l'ex centrocampista del Real Madrid arrivato nel 2015.

Essendoci un contratto fino al 2021, la Juventus sta lavorando alla risoluzione del contratto con il tedesco in modo da non 'impegnarsi' durante il mercato per cercare nuovi acquirenti. Khedira, invece, sarebbe libero di trovare un nuovo ingaggio con la MLS che bussa alla sua porta ormai da qualche anno.

