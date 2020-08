Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Secondo l'edizione odierna del Messaggero, la Lazio sarebbe pronta a investire 8 milioni da girare alla neoretrocessa SPAL per Mohamed Fares. Pallino di Simone Inzaghi, andrebbe a rinforzare la fascia sinistra (esattamente un anno fa un altro ex spallino Manuel Lazzari, ha sistemato l'out di destra) e sarebbe perfetto per il modulo 3-5-2. Intanto, lo spagnolo Jony, svestirà la casacca biancoceleste: ha tante offerte in patria.

