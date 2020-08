Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

La Lazio ha cominciato le grandi manovre per rinforzare la squadra che, salvo eventuale vittoria di Napoli o Roma in questa Europa League, disputerà la prossima Champions League. Si comincia dalla porta: Igli Tare starebbe infatti cercando di mettere a disposizione di mister Simone Inzaghi, un vice-Strakosha all'altezza. In questo senso, piace Andrea Consigli del Sassuolo. Un'ulteriore alternativa è rappresentata da Alberto Paleari del Cittadella. Lo riferisce Sky Sport.

Premier League Sancho-Manchester United, si fa sul serio: offerti 100 milioni al Borussia Dortmund DA 5 ORE

Play Icon WATCH La rabbia di Conte, Sanchez e Sancho: la giornata di calciomercato in 1 minuto 00:01:01

Premier League Calciomercato, Sancho-Manchester United: Il Borussia Dortmund abbassa le pretese a 100 milioni DA 9 ORE