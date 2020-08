Il Manchester United vira su Douglas Costa dopo il no del Borussia Dortmund per Sancho. Genoa su Cutrone, Torino su João Pedro. Primo acquisto del Liverpool: il greco Tsimikas. La Virtus Verona sogna Pazzini: "Gli abbiamo fatto una proposta".

1) Manchester United su Douglas Costa

L'annuncio ufficiale di Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha (momentaneamente) scritto la parola fine alla caccia del Manchester United a Jadon Sancho. E così, secondo il 'Daily Mail', i Red Devils hanno intenzione di cautelarsi pescando a Torino: il nuovo obiettivo è Douglas Costa, che potrebbe dunque proseguire in Premier League la propria carriera.

La nostra opinione. Esterno per esterno, campione per campione. Douglas Costa al Manchester United avrebbe senso, eccome. Anche considerando le tre annate in chiaroscuro alla Juventus del brasiliano, autore di lampi devastanti ma, al contempo, colpito da una serie incredibile di guai fisici. Da capire se Pirlo avrà intenzione di contare su di lui oppure no.

Paulo Dybala e Douglas Costa, Genoa-Juventus Credit Foto Getty Images

2) Il Genoa piomba su Cutrone

La Fiorentina sta guardando con particolare interesse a Krzysztof Piatek, che potrebbe dunque tornare in Serie A dopo pochi mesi. Gli indiziati a fargli spazio, in questo caso, sarebbero principalmente due: Dusan Vlahovic ma anche Patrick Cutrone. Con quest'ultimo che, secondo la 'Gazzetta dello Sport', è entrato nel mirino del Genoa. L'ex rossonero potrebbe dunque far rientro al Wolverhampton, che lo girerebbe immediatamente al Grifone.

La nostra opinione. La Fiorentina e Iachini necessitano di un centravanti da 15-20 gol e Piatek, nonostante gli ultimi mesi bui al Milan, risponde all'identikit. Non lo è - o perlomeno, non lo è ancora - Cutrone. Che però farebbe più che comodo a un Genoa reduce dall'ennesimo campionato di sofferenze.

Patrick Cutrone Credit Foto Getty Images

3) Il Torino ci riprova per João Pedro

Dopo averci provato già a gennaio, il Torino è tornato alla carica per il cagliaritano João Pedro. Secondo il 'Corriere dello Sport' in edicola oggi, i granata hanno offerto Zaza come contropartita: proposta che però non scalda particolarmente i sardi.

La nostra opinione. Niente contropartite, niente trattative al ribasso. Chi vuole João Pedro, reduce dalla migliore stagione della propria carriera e valorizzatissimo sul mercato, deve proporre argomenti davvero convincenti al Cagliari. Anche perché il nuovo allenatore rossoblù, Eusebio Di Francesco, punta dichiaratamente sul brasiliano, largo a sinistra nel suo 4-3-3.

Joao Pedro - Cagliari-Roma Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

4) Primo acquisto del Liverpool: Tsimikas

Ricordate Kostas Tsimikas? A gennaio era stato considerato in procinto di arrivare in Serie A per vestire la maglia del Napoli. Poi lo abbiamo ritrovato in Europa League con l'Olympiacos. Da oggi è un nuovo giocatore del Liverpool, che ha fatto di lui il primo acquisto estivo: ai greci sono andati 13 milioni di euro circa. Alla corte di Klopp ricoprirà il ruolo di riserva di Robertson.

La nostra opinione. Tsimikas ha qualità. Lo sapeva il Napoli, che ha provato a portarlo in Serie A senza riuscire però a lasciare andare Ghoulam, e lo sa pure il Liverpool, che lo ha prontamente messo sotto contratto. Acquisto interessante.

5) La Virtus Verona: "Vogliamo Pazzini"

Gigi Fresco, leggendario allenatore-presidente della Virtus Verona, annuncia a 'L'Arena' il desiderio di portare Giampaolo Pazzini in Serie C: "La proposta a Pazzini l’abbiamo fatta. Vorremmo facesse parte del nostro progetto per il centenario. Due anni per salire di categoria, come il suo contratto. Il disegno c’è, vogliamo ci sia anche lui al nostro fianco. Per lui restare a Verona sarebbe un piacere, questo è il primo punto. Non credo per lui sia una questione economica. Conta il suo desiderio di calcio. Venisse da noi per soldi non lo prenderemmo".

La nostra opinione. Pazzini è a Verona dal 2015. E, tra gli alti e bassi di retrocessioni e promozioni e una scappatella spagnola al Levante, si è fatto amare da un'intera tifoseria: quella dell'Hellas. Si trova bene in città e, se potesse, vi rimarrebbe. E quindi sì, occhio anche all'apparentemente improbabile opzione costituita dalla Virtus.

