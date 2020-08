Napoli alle grandi manovre: occhi puntati su Reguilon, Veretut e Vlasic. Liverpool di prepotenza sul mercato: Thiago Alcantara e Rüdiger nell'agenda dei Reds. Giampaolo chiama Linetty al Torino, mentre il Besiktas va in pressing su Balotelli. Lazio: si arena la trattativa per Borja Mayoral.

Napoli alle grandi manovre: fari su Reguilon, Veretut e Vlasic

Secondo i media iberici, il Napoli sarebbe sempre più vicino al terzino sinistra tutta fascia Sergio Reguilon (autore del momentaneo 1-0 la Roma contro nella recente sfida ai giallorossi in Europa League). in prestito dal Real Madrid al Siviglia. Il club azzurro avrebbe un diritto di prelazione sugli altri club interessati al giocatore, tra cui la Lazio. L'operazione dovrebbe essere definita subito dopo la fine dell'esperienza in Europa League degli andalusi. Non solo: Cristiano Giuntoli, in queste ore, sta lavorando anche su altri fronti: con Allan in uscita (valutato 40 milioni di euro e con l'Everton di Carlo Ancellotti pronto a spingersi fino a 30), i partenopei stanno costruendo il budget di mercato: a centrocampo, ritorno di fiamma per Jordan Veretout della Roma. Sugli esterni, invece, piace il croato classe 1997 Nikola Vlasic del CSKA Mosca.

La nostra opinione: sarà un Napoli rivoluzionato, senza dubbio. Non potrebbe essere altrimenti, al cospetto di una rosa a fine ciclo, capace però di incamerare in bacheca un trofeo come la Coppa Italia al cospetto della Juventus. sarà un Napoli rivoluzionato, senza dubbio. Non potrebbe essere altrimenti, al cospetto di una rosa a fine ciclo, capace però di incamerare in bacheca un trofeo come la Coppa Italia al cospetto della Juventus. Gattuso , ora, avrà la possibilità di creare un progetto tecnico-tattico tutto suo.

Liverpool di prepotenza sul mercato: Thiago Alcantara e Rüdiger

Mercato massiccio da parte del Liverpool: sembra tutto apparecchiato col Bayern per il centrocampista Thiago Alcantara, che dovrebbe arrivare ad Anfield per una cifra pari a 30 milioni di euro. I Reds sono inoltre fortemente interessati al centrale difensivo del Chelsea Antonio Rüdiger: l'ex Roma, secondo la stampa inglese, sarebbe finito nella lista dei partenti di mister Franck Lampard.

La nostra opinione: all'indiscusso talento di Thiago, fa da contraltare l'opaca stagione di Rüdiger, che ha tante buone qualità, di cuì però talvolta si dimentica. Sarebbe interessante vedere come Klopp avrebbe intenzione di rivitalizzarlo al fianco di Virgil van Dijk.

Lazio: la trattativa per Borja Mayoral si arena

Si complica la trattativo tra Lazio e Real Madrid per l'attaccante classe 1997 Borja Mayoral, nell'ultima stagione in prestito al Levante. Tra domanda e offerta, secondo Sportmeiaset, "ballano" 10 milioni. Si discute anche sulla durata del trasferimento a titolo temporaneo.

La nostra opinione: trattativa in fase di stallo ma assolutamente non persa. In fondo ci sono tutte le chance per poterla portare avanti con la classica fumata bianca. Nella stagone appena conclusa, tra le fila del Levante, Mayoral ha collezionato 36 presenze complessive tra Liga e Coppa del Re, condite da 9 gol.

Besiktas in pressing per Balotelli: ma l'allenatore turco...

Nonostante la riluttanza del tecnico binconero Sergen Yalcin, la dirigenza del Besiktas sembra intenzionata a dare 'affondo decisivo alla trattativa per portare in Turchia Mario Balotelli. Secondo il principale quotidiano sportivo turko Fanatik, il club delle Aquile Nere avrebbe proposto al giocatore del Brescia un contratto da due milioni a stagione (durata ancora da quantificare) più un sostanzioso bonus per l'agente Mino Raiola.

La nostra opinione: se l'allenatore, ad accoglierlo, non è assolutamente convinto dell'arrivo di Supermario, preferendo un attaccante più affidabile, allora si partirebbe già col piede sbagliato. Dettagli che non fanno presagire nulla di buono, insomma...

Torino: Giampaolo chiama Linetty

Prosegue la lista dei desideri tra i propri ex giocatori da parte del neotecnico del Torino Marco Giampaolo. Che, secondo Sportmediaset, ora punta al centrocampista polacco della Sampdoria Karol Linetty. Un affare valutato 10 milioni di euro da parte del club blucerchiato.

La nostra opinione: diventato un pilastro della mediana blucerchiata, il polacco è un prodotto delle idee tattiche di Giampaolo. Plausibile, quindi, un suo prossimo passaggio in maglia granata.

